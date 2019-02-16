【渣打馬拉松2019】細數今屆圈中參賽靚女　個個睇得又跑得

眨眼又到了一年一度的渣打馬拉松，歷屆有不少娛樂圈中靚女參加，今屆2019渣馬一樣有，當中包括了湯怡、曾淑雅 (Jumbo)、連詩雅、鄭融、梁諾妍、歐鎧淳、林穎彤以及徐濠縈等等，能夠同一班靚女一齊跑步，相信參實者們都會份外醒神。而為了備戰今屆的渣馬，這幾位靚女事前都有努力練跑，做足準備。

湯怡已經第7年參加渣馬。(ig圖片)

湯怡已經是第7年參加渣馬，今次是她第三次出戰半馬賽事，去年她的成績是1小時55分，比前年快了足足10分鐘，今年目標是繼續超越自己。

佢素顏跑步都好靚呀。(ig圖片)

+ 4 + 3 + 2

Jumbo近日努力備戰 (ig圖片)

有IG女神之稱的Jumbo身材fit爆，向來熱愛做運動的她也喜歡跑步，今年她會挑戰10km賽事，她在IG透露比賽前一晚要好好休息，相信自己比賽當日可以一口氣完成10km。

+ 12 + 11 + 10

連詩雅 (Shiga) 今年參加10km賽事，本身喜愛跑步的她平日一星期都會跑4、5日，藉此為自己減壓。由於今次跑渣馬當日下住毛毛雨，且愈下愈大，天氣好凍，還要不停上斜落斜，對體力是一個好大挑戰，更要時刻提防滑倒，幸好Shiga沒有受傷，但就未必可以破到她個人的最佳成績。

Shiga好希望可以突破自己最佳成績。(梁碧玲攝)

+ 3 + 2

梁諾妍 (Inez) 雖然同男友洪永城愛得甜蜜，不過她並沒有拉埋男友一齊跑渣馬，熱愛跑步的Inez一向好跑得，已有多次跑半馬的經驗，今次挑戰半馬應該沒有難度。

Inez係個跑得之人。(ig圖片)

+ 4 + 3 + 2

鄭融向來是愛跑之人，今年她就孖住好友，洪永城的女友梁諾妍 (Inez) 一起參加半馬賽事，但她並非要跟其他人比賽，而是想好好享受過程，以自己最舒服的速度去完成。

鄭融覺得最重要係享受過程。(ig圖片)

+ 5 + 4 + 3

林穎彤是第一年出戰渣馬，坦言賽前也有些緊張，她今次參加10km的賽事，除了有畀心機練跑，賽前的休息和飲食都好重要，她比賽當日一定會食一個好好的早餐才去跑。

林穎彤今年首次跑渣馬。(資料圖片)

+ 3 + 2

港隊女飛魚歐鎧淳與男友胡小彤拍住拖參加渣馬2019，是兩人首次出戰渣馬。她坦言自己討厭跑步，表示：「其實有佢我先會參加，我真係唔鍾意跑步，但係因為呢樣係唯一我哋可以一齊做嘅運動，所以我今次就同佢一齊跑。」

歐鎧淳話完全係因為男友佢先會參加。(資料圖片)

+ 6 + 5 + 4

徐濠縈是潮媽界的代表，有無數次跑各地馬拉松經驗，兼有「肯亞徐」稱號的她，今年渣馬繼續是跑全馬，她去年的成績是4小時16分。

跑全馬絕對難唔到徐濠縈。(ig圖片)

阿徐日前仲約埋有同樣份參與渣馬嘅林海峰練跑。(ig圖片)

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