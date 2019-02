等足六年！Avril Lavigne新專空降34國 iTunes 榜首

終於等到喇!來自加拿大的樂壇天后Avril Lavigne 昨日公開第六張正規錄音室專輯 《Head Above Water》,是她繼2013年的《Avril Lavigne》後的回歸作品,粉絲等足六年等到頸都長。不過Avril的威力絲毫不減,專輯推出後不到半天時間已經空降34個國家的 Worldwide iTunes Album Chart 第一名,認真厲害。

Avril 相隔六年再戰樂壇,狀態大勇。(GETTY)

其中主打歌 《Head Above Water》更加是記錄Avril 這些年來對抗 Lyme disease (中譯 「萊姆病) ) 的心路歷程,Avril不在鏡頭前活躍的幾年長期臥病在床,全身乏力,呼吸困難,甚至一度覺得自己會死。Avril心裡祈求上帝 「 God keep my head above water」,最後這句禱告成為歌入面其中一句歌詞;Avril戰勝病魔的勇氣同決心都令粉絲聽呢首歌的時候眼濕濕。

《Head Above Water》其實是Avril 抗病其間的內心寫照。(GETTY)

這張專輯共收錄12首歌,曲風上既有承襲Avril一貫的鋼琴加結他搖滾元素,亦有幾首浪漫抒情歌。其中同Nicki Minaj 合作的 《Dumb Blonde》則大玩punk 風格,諷刺大眾對金髮美女無腦的偏見,鼓勵女性要學她一樣做女強人:「I ain't no dumb blonde,so watch me prove you wrong」。不少人都大讚專輯宣揚自愛的主題夠正面,香港的粉絲又鐘唔鐘意呢?

Avril 被邀請上美國名嘴Jimmy Fallon節目獻唱。(GETTY)

