【開心速遞】螢幕情侶被消失有傳得罪監製　謝芷倫：冇啲咁嘅事

馬貫東，謝芷倫（Jan) 這兩位處境喜劇《愛·回家之開心速遞》的螢幕情侶，今日（16/2）出席在葵涌梨木樹舉行的「如豬如寶至哼通」舞台活動，更即席大獻歌聲會觀眾。Jan表示前幾日去了上海登台唱歌表演已經熱咗身，所以今日唔會怯場。貫東就話：「為咗今次演唱，特別搵咗個歌唱老師教唱歌，因為自己本身一唱歌嘅時候就會好緊張好唔穩定，所以搵老師教我點樣可以平伏自己心情，可以發揮得好啲。」

馬貫東、謝芷倫這對螢幕情侶，今日孖住出席「如豬如實至哼通」舞台活動。（葉志明攝）

在《愛》劇中，由馬貫東飾演「秦博士」與謝芷倫飾演「林美香」這對螢幕情侶深受視迷歡迎。早前兩人宣告暫別《愛》劇，不少視迷得知這個消息，一時間無法接受，甚至有網民揣測他們兩人可能得罪監製而被「消失」。Jan直言：「一定冇呢啲咁嘅事啦，《愛回家》呢套劇集數都好長啦，咁所以可能遲一啲監製都會通知我哋返去嘅，我哋都係等梗公司嘅安排，其實由我拍《愛‧回家之八時入席》到依家都有3年時間，對我嚟講係一個拍得最長嘅劇集，能夠打造出呢對螢幕情侶，而令觀眾愛戴我覺得好榮幸，當我知道自己戲份未能延續，真係好突然內心好唔捨得，因為同大共事咗好耐，好似一個大家庭咁。」

謝芷倫否認因得罪監製而被消失。（葉志明攝）

貫東坦言：「其實幾時返去，真係要睇劇情需要，然後再等公司安排，自己知道冇得拍嘅時候，心情梗係覺得可惜，其實唔係淨只我哋覺得，有啲觀眾都覺得點解會冇得再睇呀，咁我哋都好希望快啲令到觀眾開心返。」

馬貫東希望可以盡早歸隊，返回到《愛回家》劇組繼續拍攝工作。（葉志明攝）