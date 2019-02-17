《步步驚心》小格格長大成仙氣女神　網上曬激罕性感照網友驚艷

在大陸古裝劇「步步驚心」中飾演「承歡格格」的女娃柴蔚，如今長大成人，成為亭亭玉立的16歲少女，她日前在微博PO出美腿照，讓一票網友驚艷不已。

柴蔚近日罕見分享大尺度性感照，讓網友驚艷（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 2

柴蔚出生於2002年，因眼眉與影星林青霞年輕的時候神似，而有「小林青霞」的暱稱。當年參演《步》時，她年僅8歲，劇中飾演「十三阿哥」袁弘的女兒承歡，和劉詩詩、吳奇隆有過不少對手戲。

如今，柴蔚已是16歲的少女，平時常透過社群網站，分享一系列美照，其中情人節曝光的一組穿著居家服的宣傳照，穿著激短熱褲和小背心，大方展現曼妙好身材，罕見大尺度、轉大人模樣，在當時讓不少網友驚呼，「看著你長大，越來越漂亮了」。

柴蔚也曾在《芈月傳》扮演青春期的芈月，其他代表作還包括《小時代4》、《新神鵰俠侶》、《太子妃升職記》、《賢妻》等，演藝成績可說是相當亮眼。

更多長大後的柴蔚美照（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。