【多圖】野生捕獲姜濤混血表妹　人氣仲勁過姜濤？

由ViuTV選秀節目《全民造星》衍生出來的男團MIRROR，早前已有報導指他們甫出道便成為「廣告王」，當中年紀只有19歲的姜濤更成為廣告商的新寵兒。昨日MIRROR出席商場活動時，吸引過百粉絲到場支持偶像，尖叫聲震天。不過，在台下也有一身影吸引無數粉絲的目光，並紛紛要和她「集郵」selfie。

說的就是姜濤的表妹Angelina。剛亮相《全民造星》時，姜濤常常被網民指像台灣男神彭于晏，原來他也有一女神級表妹。昨天姜濤在台上出席活動，而Angelina就親自到商場撐表哥場。由於Angelina曾在姜濤的IG story亮相，故不少姜糖（姜濤的粉絲名稱）認到她，更和她selfie，儼如明星一樣。

而在昨晚姜濤開IG live時，Angelina也有出現，更有自我介紹，她中文名叫楊嘉琪（同音），原來她今年18歲，比姜濤小一歲，外表甚有ABC feel的她是一名中英混血兒，爸爸是英國人，媽媽是香港人，怪不得皮膚白皙，五官突出，甚有「仙氣」。更有網民說她像女神苟芸慧和鍾麗緹的混合體，表兄妹都遺傳了家族的高顏值。

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姜濤的表妹Angelina是中英Mix。（IG圖片）

據知，Angelina現居加拿大，就讀加拿大著名學府UBC（英屬哥倫比亞大學）。在直播中，她主要用英語說話，也會普通話，和一點點廣東話。她也在live跟姜糖們說︰「在商場看到你們很nice，make me really happy。」原來她也是一名Youtuber，到港後也有把她的所見所聞拍成了Vlog。而她的IG story也轉載了不少自己被姜糖「野生捕獲」的照片。在昨天活動後，她的IG帳號粉絲人數急升，更吸引了姜糖為她開設粉絲帳號。在早前Angelina剛到埗香港的時候，姜濤在IG story戲稱表妹是「女魔頭」，看來表兄妹感情不錯。未知Angelina是次頻頻亮相於姜濤的IG，是否為入行舖路呢？

Angelina昨天在商場人氣高企，不少人要求與她合照。（Youtube截圖）

Angelina出現在姜濤直播的時候，吸引了多於1400人觀看。（IG live截圖）

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