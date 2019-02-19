高雄市長韓國瑜「賽馬」言論被笑自打嘴巴　杜汶澤似不滿：煩不煩

61歲的韓國瑜自去年12月出任高雄市長一職以來，就不斷力推高雄致力發展觀光。就在日前他接受台媒訪問的時候，就提到高雄擬引入賽馬增加政府收益，並提到香港賽馬會方面「主動關心高雄賽馬」引來不少人關注。其中一個就是藝人杜汶澤，他在社交網站轉貼一則有關「高雄賽馬」新聞，並留言三個字「煩不煩」，言語中似乎帶有不滿訊息，引起熱議。

韓國瑜一翻「高雄賽馬」言論，引發不少人熱議。（視覺中國）

當韓國瑜提及到香港賽馬會「主動關心高雄賽馬」一事，並指出香港方面會協助高雄「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等的需求。如果事成會為當地創造9.7萬個工作機會，絕對會為高雄帶來可觀的利益。就當大家關心「高雄賽馬」一事時，香港賽馬會方面就跳出來澄清絕無此事，指馬會無參與任何與高雄賽馬發展有關的工作。

而向來有話直說的杜汶澤就似乎非常關心「高雄賽馬」一事，並第一時間在社交網站轉貼一則「香港賽馬會的澄清」新聞，並寫上「煩不煩」三個字，語氣充滿不滿，不禁令人覺得他對高雄發展賽馬一事有見解。

杜汶澤似乎對於「高雄賽馬」一事相當不滿。（視覺中國）

三個字「煩不煩」，語氣充滿不滿。（網上圖片）

另外，高雄作為港人最愛去台灣旅遊的熱門地點之一，日前更邀請到影帝任達華擔任醫療觀光「推廣大使」，而且完全不收任何報酬，可見華哥同高雄的感情有幾深。事實上，他不定時在高雄打高爾夫球或偶爾在當地拍電影之外，更是每年都會去高雄做身體檢查，可見對他而言高雄是另一個家似的。