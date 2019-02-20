【燦爛的外母】港媽呼籲女兒勿嫁公屋仔　薛家燕一招搵高質女婿

現在，住公屋已經不似以前一樣被睇低一線，好多人都認為住公屋才是「人生贏家」，最起碼比起苦苦供樓的人可以有更多餘錢享受生活，不用為銀行打工做樓奴。不過，最近有一位網友卻持相反意見，更直指住公屋的好多都是「渣男」，又提出四個方法「防止女兒誤嫁公屋男」。

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雖然該位網友在文章中表示自己不是針對所有住公屋的男士，只是指一些沒有入息、寄生社會的「渣男」，不包括終有一日能夠走出公屋的「公屋上進男」，但不少網友都覺得文章作者有問題，一來上述方法都會篩走「公屋上進男」，有「一竹篙打一船人」之嫌，二來香港都會有住私樓的渣男，就算用齊四大方法都不代表能夠找到真正筍盤。到底點先搵到高質女婿？相信要學埋薛家燕教的第五招。

薛家燕曾在《燦爛的外母》中飾演巴辣外母，而她對「防止女兒誤嫁公屋男」一文也有睇法。（劇照）

曾經在《燦爛的外母》中飾演「殺人鯨外母」的家燕姐，現實中的她亦有兩個如珠如寶的女兒，講到最近大熱的「防止女兒誤嫁公屋男」一文，她接受《香港01》訪問時便直言抱住這種想法、靠着這些招數不一定有效，而且住公屋都可以有成就：「好似李嘉誠、馬雲呢啲有錢人咁，佢哋成長環境都唔算好，但係佢哋有進取心，同埋唔應該灌輸嫁得好就一世無憂呢種諗法畀小朋友，最緊要係相處得到，如果唔開心搞到分開就唔好。」原來最重要的一招便是要令女兒自己識揀能夠相處落去的男仔，有錢、住私樓或者其他外在條件，其實都毫不重要：「我啲女鍾意有才華嘅男仔，要有思維、有學識先會欣賞。」

如果女婿有想法又夠上進，家燕姐會否身體力行甚至出錢支持？她說：「有上進心就搵到錢，只要唔懶總會出頭天。如果佢係做生意，我個女都會瞓身支持佢，唔使搵我投資啦。」

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