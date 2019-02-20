同遊日本一盡契爺責任　梁漢文幫鄭希怡湊女嗌好玩

梁漢文（Edmond）昨日（19日）出席海洋公園萬豪酒店開幕典禮，透露農曆新年與一大班朋友去日本旅行：「好難得喺農曆新年可以夾到個期，一齊去咗北海道滑雪。其實真係好難得，大家都有家室，比較少時間可以聚會，咁啱農曆年大家都得，就一齊喺嗰邊過咗一個禮拜，希望出年可以再約到時間，再一齊過去聚下。」

梁漢文指自己有工作在身，先行一步從日本回港。（梁碧玲攝）

遊日期間Edmond更一盡契爺責任，幫忙照顧鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸：「平時喺香港又好少時間同到佢玩，今次又一齊去咗日本，其實去北海道之前留咗一日喺東京，所以就喺嗰到夾下公仔，又幫手湊下個女咁，都幾好玩。」問到照顧契女的感受如何？「佢（梁浸浸）好多Energy，大家知道啦，留喺東京嘅時間得一日，啲大人梗係拼命去搜羅，當大家都行都散晒、好攰嘅時候，啲小朋友仲好似叉晒電咁，就唯有輪流去照顧佢哋。」

梁漢文指自己是滑雪初哥，需要由教練輔助，同行的大家相當有興致，更早於八時半就在雪山門口等開門。（梁碧玲攝）

Edmond早前與鄭中基、方力申再度合體，被追問有否機會再次合作《美女廚房》，他說：「唔好咁認真啦！唔知啊，鄭中基啱啱先完Show，其實之前大家度呢壇嘢，度度下大家又覺得好好笑，跟住就話不如我哋完Show之後出嚟傾下有咩攪吓，都有傾過嘅，不過一開始新嘅一年大家又忙近，所以睇下會唔會成真啦。」看來各位喜歡《美女廚房》原班底的觀眾可以再期待一下。

梁漢文早前去日本滑雪，除了鄭希怡外，同行更有陳奕迅與太太徐濠縈、郭偉亮以及谷德昭等人。（Instagrram）

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