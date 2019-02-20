【警察故事】無綫減薪潮人心惶惶　楊潮凱：如不幸遇上惟有接受！

無綫網劇《警察故事2019》一眾演員出席昨晚（19/2）在銅鑼灣舉行的煞科宴。楊潮凱表示：「今晚能夠同一班朋友食呢個收工飯非常開心，知道今晚係元宵佳節，今晚會夜少少返去，到時睇下老婆煮唔煮湯圓食下，一齊甜甜蜜蜜啦。」

楊潮凱在無綫劇集《法證先鋒lV》中，飾演一名智商只有6歲的中年男人，為求演得入型入格，除了拜訪智障院友，了解他們的內心世界外，潮凱還決定自我增肥，希望有一種煥然一新的感覺帶畀觀眾：「為咗呢個角色我增肥咗25磅，我本身體重145磅，用咗一個月時間增到170磅，劇組冇要求我嘅，只不過我想畀自己試下，畀新嘅感覺觀眾睇下，始終有一排我留咗鬚，啲人會覺得我年紀大咗，我又想試下Young嘅感覺又會係點呢？咁所以剃咗鬚，再增肥睇落去肥啲啲可愛啲。」

【法證先鋒IV】楊潮凱增肥25磅挑戰演6歲低智人士：真係好痛苦

楊潮凱在劇集《法證先鋒IV》中，為了突顯角色說服力，一個月狂增25磅。（吳子生攝）

藝員減薪很被動 楊潮凱：我嘅立場係冇得諗！

最近無綫掀起一片減薪潮，先後有甘草演員劉桂芳及蓋世寶先被開刀減薪，有傳劉桂芳被減薪高達95%，消息一出令人心惶惶。潮凱表示都有睇到傳媒相關報到得知有同事被減薪：「其實做演員都好被動，我哋唔可以話今日我想拍呢套劇就想拍，咁始終演員被動，其實都好靠公司嘅安排，亦都好講自己嘅際遇，對於自己嘅立場係冇得諗，為一可以做把握手頭上嘅角色，做好手頭上嘅工作，如果不幸遇上為有接受，畢竟自己喺呢行都做咗十年，自己都經歷過低潮，如果自己真係好鐘意呢行，就要咬緊牙關繼續做落去。」

長約變兼職減薪95% 甘草劉桂芳勁委屈：我冇嘢㗎喇！

楊潮凱透露由自己編劇及執導的電影，將會在今年年尾公佈。（吳子生攝）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物：https://heart.hk01.com/zh/project/10095