張繼聰助陣蘇永康新歌MV　自稱已暗地淡出樂壇！

最近被封「史上最浪漫老公」的張繼聰日前與胡琳一同為蘇永康（阿公）新歌《ALL THAT JAZZ》拍攝MV，在MV中阿聰有個幸褔家庭，已為人父的他與兒子玩成一片、做運動、扮唱歌等，與小演員做對手戲毫無難度，因為他對氹小朋友特別有一手，更不時流露出一副慈父相教小演員演出，令拍攝進度火速完成！

扮演一家三口，十分溫馨。

阿聰與小演員做對手戲，他大施氹仔功，令得小朋友乖乖演出！

阿聰笑言很榮幸有機會拍MV，因為他已經暗地裡淡出了樂壇，今次他拍這首歌是因為覺得很有意義，相信每個家庭也會有共鳴，內容是講父子情及家庭的相處，他覺得歌詞十分有意思，令人反省做父母的是否一定要將自己的一套硬加添在子女身上呢？其實有時做父母的可以在子女身上學到很多事，為人父母其實是一門學問！阿聰說：「呢首歌係非主流情歌，不過又好有共鳴，歌詞講父子的成長，用咗音樂嚟表達，仲配有中樂元素，咁又幾好玩！」他又表示，很期待阿公與中樂團的演出，不過他笑言到時只會去看不會上台唱歌，因為現在他唱 歌會很緊張！阿聰又爆料說：「以前我喺演藝學院讀書時，每次考唱歌都會唱阿公的歌，本來老師話我唱歌窄窄哋，不過好在我有taste唱佢啲歌，所以先合格，之後去酒廊唱歌都會唱阿公的歌。」

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二人私下亦是好友。

而蘇永康就透露感謝阿聰的幫忙更稱：「今次邀請阿聰幫手係因為我哋兩家人都好熟，我見過你個大仔阿詹都幾活潑，你哋嘅相處方法幾有趣，所以搵咗你拍！我自已個仔只有21個月大，唔知將來相處會唔會好似你哋咁緊扣，所以我將呢個諗法講畀Wyman（黃偉文）知，等佢填歌詞時有啟發，再加上阿聰嘅演繹方法去做。」他又表示，今次新歌是加入了中樂元素，因為他希望嘗試多些不同的音樂，6月他與中樂團會合作舉行演唱會。