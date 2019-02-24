DC風格複仇者現身？　《雨傘學院》一次滿足你兩個願望!

Netflix 原創超能英雄劇集《雨傘學院》（Umbrella Academy）

劇情簡介：

1989年的一天，突然降生了四十三名嬰兒，他們的母親之間毫無關聯，而且在之前一天沒有任何懷孕的跡象。其中七名嬰兒由億萬富翁實業家雷吉納爾德·哈格里維斯爵士領養，爵士創建了雨傘學院，為「孩子們」做好拯救世界的準備。但事情並沒有按計劃進行，在孩子們十幾歲的時候，這個家庭破裂了，整個團隊解散。當前，六名子女在獲悉爵士神秘死亡之後重聚，路德、迭戈、艾莉森、克勞斯、瓦尼婭和「五號」一起解開養父死亡之謎。但由於他們的個性和能力各不相同，這個重組家庭再次面臨分崩離析，另外還有即將來臨的世界末日......

1989年的一天，突然降生了四十三名嬰兒，他們的母親之間毫無關聯，而且在之前一天沒有任何懷孕的跡象。

角色簡介：

雷金納德哈格里夫斯爵士的另一個身份是個瘋狂科學家，他收養了其中7個孩子，在發現他們7個都身貝異能後，他決定將他們培育成理想中的超級英雄。然而因為他嚴厲的教育方式、疏遠的態度讓幾個孩子對他充滿恨意，為後來兄弟姐妹間的爭執埋下伏筆。

雷金納德哈格里夫斯爵士

雷金納德哈格里夫斯爵士的另一個身份是個瘋狂科學家，他收養了其中7個孩子，在發現他們7個都身貝異能後，他決定將他們培育成理想中的超級英雄。然而因為他嚴厲的教育方式、疏遠的態度讓幾個孩子對他充滿恨意，為後來兄弟姐妹間的爭執埋下伏筆。

路瑟是七兄弟姊妹中名義上的大哥，也是唯一一個懷疑雷金納德哈格里夫斯爵士是非自然死亡的人，堅持要展開調查。

1 號 路瑟 (Luther) /「太空男孩」(Spaceboy)

能力：怪力

由《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones) 的湯姆霍珀 (Tom Hopper) 飾演。路瑟身形異常高大，自小立志成為太空人，長大後他接受爵士指派的任務，到月球進行為期 4 年的考察，得知父親才匆忙回到地球，是七兄弟姊妹中名義上的大哥。路瑟是唯一一個懷疑雷金納德哈格里夫斯爵士是非自然死亡的人，堅持要展開調查。

怪力大隻男，乍看之下似乎與綠巨人的設定有幾分相似？

迪亞哥個性衝動，像個長不大的叛逆少年，即使長大後依然時常穿著自制的英雄制服，靠著偷來的警用對講機尋找伸張正義的機會，能力是屏息潛行以及百發百中的投擲技巧。

2 號 迪亞哥 (Diego) /「海怪」(The Kraken)：

能力：長期憋氣，百發百中

由《怒火邊界2：毒刑者 》(Sicario: Day of the Soldado) 的大衛卡斯塔尼達 (David Castañeda) 飾演。迪亞哥個性衝動，像個長不大的叛逆少年，即使長大後依然時常穿著自制的英雄制服，靠著偷來的警用對講機尋找伸張正義的機會，能力是屏息潛行以及百發百中的投擲技巧。

迪亞哥時常有身份認同的問題，迪亞哥不認為自己是雨傘學院的一員，同時他對於 1 號的領導能力很有質疑、不喜歡受到他控制，只能用火爆的方式發洩他對自己出身的憤怒。

看迪亞哥一身穿著，加上百發百中的能力，可有令你想起鷹眼？

3 號 艾莉森 (Allison) /「謠言家」(The Rumor)：

能力：利用謊言操控現實

由百老匯音樂劇《漢米頓》(Hamilton) 的演員艾美瑞佛蘭普曼 (Emmy Raver-Lampman) 飾演。她是一個非常成功的電影明星，能力是「謠言」，可以利用謊言操控現實，只需要以「我聽過一個謠言…（I heard a rumor...）」為開頭，接下來所說的事情將會成真，她在小時候曾經利用「謠言」令銀行劫匪自相殘殺。

長大後的她也亦利用那無敵的能力獲得任何她想要的，像是完美的老公、完美的事業。不過太過依賴這項能力卻使她最終遭到報應，第一集交代她不但離婚，還失去了女兒的監護權。

有如精神控制般的無敵技能，如果加上念力設定，一個緋紅女巫就誕生了。

4 號 克勞斯 (Klause) /「降神」(The Séance)：

能力：通靈

由《移動城市：致命引擎》(Mortal Engines) 的羅伯席安 (Robert Sheehan) 飾演。克勞斯是一個流浪漢、癮君子，能力是通靈，可以與死者交流，從小他就能看到外貌駭人的亡靈，養父甚至曾將他關在陵墓中，逼他面對他的恐懼，這使他因此變得神經質，並染上了嚴重的毒癮與酒癮，他用瘋癲掩飾他的軟弱，和對父親的憤恨。

能與死者溝通的能力使克勞斯能夠得到很多常人不能接觸的情報，當然前提是瘋癲的他能夠順利發動自己的能力。

5 號「五號」(Number Five)：

能力：穿梭時空

由艾丹蓋勒 (Aidan Gallagher) 飾演。5 號是所有兄弟姐妹中最奇怪的，他不像其他孩子一樣擁有自己的名字，他擅自穿越時空而被困在未來，就這樣消失了 17 年，當他終於回到現實時他已經在未世渡過了幾十年時光，成為了一個外表只有 13 歲的 58 歲男子，他極為聰明，是兄弟姐妹中的智者，他在未來看見了世界末日，好不容易穿梭回來後卻發現8天後世界就會毀滅，正苦苦尋求解決方法。

穿梭時空，看到未來，原來他就是年輕版的奇異博士！

6 號：班 (Ben)（已死）

能力：胸口能伸出致命觸手

由Justin H. Min 飾演。班在青少年時期因為一場意外而去世，不過透過克勞斯的能力，他還是一直在其他兄弟姐妹的身邊（注：只有克勞斯看得到他）。

7 號 凡雅 (Vanya) /「白色小提琴」(The White Violin)：

能力：超級平凡

由《X戰警》(X-Men) 系列的女星艾倫佩姬 (Ellen Page) 飾演。凡雅是唯一看似沒有超能力的孩子，不過既然她是由艾倫佩姬飾演，我們可以大膽猜測她或許是這個團隊中的黑馬，將會扮演推動故事的關鍵角色。

凡妮亞是幾個孩子中唯一沒有超能力的，自幼就被隔離開來無法參與任何英雄訓練，這使她與兄弟姐妹一直都有點疏離。長大後她將自己的內心情緒都訴諸於音樂，成為一名職業小提琴手，並寫了一本描述在雨傘學院成長心情的個人傳記，但因傳記公開了她的兄弟姐妹的成長過程，使其他人感到被冒犯，因此都不太待見她。

凡妮亞是幾個孩子中唯一沒有超能力的。長大後她寫了一本描述在雨傘學院成長心情的個人傳記，但因傳記公開了她的兄弟姐妹的成長過程，使其他人感到被冒犯，都不太待見她。

這是一部黑暗風格的英雄電影，尤其適合喜歡DC作品的劇迷在看完《悍將聯盟》之後可以繼續品嚐黑暗系英雄在救世背後的愛恨情仇，到底雷金納德哈格里夫斯爵士為何對養子如此嚴格？1號在月球上到底執行什麼計劃？5號最終能否制止世界未日？只有4 號克勞斯能夠看見的6號班又會帶來什麼驚喜？而更重要的，是超級平凡的7號背後又有什麼未和的等待我們揭曉？劇情上充滿伏線和謎團是《雨傘學院》的最大特色，保證觀眾看過一集就立刻入坑，必須一追到底！同時，這套劇集在設定上又和複仇者有一定程度的相似，相信Marvel 影迷都會十分受落。