楊證樺沈可欣照顧囝囝親力親為：賺錢重要但心靈陪伴都好緊要

自古以來中國家庭都話男主外女主內，但今時今日講兩性平等，父母都要工作之餘亦要共同承擔照顧教導小朋友。楊證樺沈可欣呢對TVB模範夫妻，去年12月細仔出世組成四口之家。除咗努力工作賺錢，阿Man都花好多時間陪囝囝成長，佢接受《香港01》訪問時話：「賺錢重要但心靈陪伴都好緊要，希望盡量抽時間親身陪佢地成長。」

楊證樺沈可欣呢一對，係公認嘅恩愛夫妻，剛剛12月誕下細仔組成四口之家相當幸福。（楊證樺Facebook）

阿Man受邀擔任BB博覽「超能爸爸大賽」評審，活動上有幾個項目，考考一班爸爸參賽者對仔女夠唔夠了解，阿Man笑言：「自己對fashion無咩概念，次次要幫個仔著衫都會叫佢自己揀，然後佢次次都會揀返同一件。」至於佢自己算唔算滿分爸爸呢？佢就好謙虛咁話：「超能爸爸我覺得EQ一定要好高，湊小朋友真係唔容易，自己仲係學習中。」

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阿Man受邀擔任BB博覽「超能爸爸大賽」評審，見到參賽者表現，令佢諗起唔少同囝囝相處嘅點滴。

「好似今日見好多參賽者，喺屋企編排咗嘅節目，嚟到臨場真係另一回事，好考爸爸應變同EQ。頭先比賽時見到有個小朋友喺度喊，令我諗起有一次囝囝playgroup畢業禮，佢好緊張，不停捉住媽媽綵排。點知臨出場爆喊，老婆係咁問我點算，我就話唔緊要由佢喊啦。之後我就唔理世人眼光，抱住佢陪佢出場，喺佢地最無助時只要陪喺佢地身邊，喺仔女心目中已經係超能爹地媽咪。」

工作再忙阿Man都會抽時間陪囝囝，即使成為佢嘅大玩具都樂在其中。（楊證樺Facebook）

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其實呢日係阿Man要出席活動，但Janice都有陪伴左右，幫佢打理行裝同影相留念。（楊證樺Facebook）

太太沈可欣訪問時一直陪伴在旁，聽住阿Man講自己仲係學習中都不禁回心微笑，到底呢個爸爸衣食住行邊方面最幫到手？Janice就搶答兼笑住投訴話：「一定係玩啦哈哈﹗佢成日會陪阿仔去公園，仲成日俾非正餐嘅零食添。」唔通每個爸爸都係專做好人角色？阿Man就話：「小朋友呀嗎，我會代入返細個自己都係鍾意呢啲食物，快餐呀糖果呀公仔麵嗰啲，媽媽會主要俾返正餐同健康食物balance返。」

Janice笑住投訴老公成日俾唔健康嘅食物囝囝，雪糕同快餐應該唔少得。（楊證樺Facebook）

產後2個月左右，Janice已經回歸《愛回家之開心速遞》劇組，而阿Man亦忙於拍攝新劇《唐人街》打都飛起，又要兼顧餐廳副業，但佢地一啲都唔覺得辛苦：「真係大嘅唔食細嘅都要食，希望借呢個平台同各監製、導演老闆各大商戶，有job記得搵我地呀，我地叫『硬砌夫婦』咩工作都做﹗依家主力都係拍劇，希望拍多啲好嘅劇俾大家睇，第二就係湊大兩個小朋友，希望搵多啲錢之餘，心靈上都好緊要，盡量抽時間親身陪佢地成長。」

對小朋友嚟講，最重要係父母嘅陪伴，睇住爸爸玩遊戲已經覺得佢係世上最利害嘅英雄。（楊證樺Facebook）