【ViuTv晚吹】女神簡幗儀自爆17歲初嘗禁果：第一次畀咗初戀男友

網絡人氣女神簡幗儀（Lilian）亮相ViuTv節目《晚吹：女學生·吹水班》錄影。Lilian透露自己讀中學時期，是一名不修邊幅四眼肥妹仔：「其實好多同學都會睇唔清楚我個樣，因為我會成日用啲頭髮遮住自己個樣，豪無自信會收埋自己唔多敢見人，因為當時體重去到一百三十幾磅，以我咁嘅高度，脂肪比例係高嘅，當時覺得自己好醜樣、所以好抗拒影相，但依家180度轉變咗，依家嘅工作成日都要出嚟見人，相比以前大膽咗好多。」（擔唔擔心節目主持問幾時失身）Lilian笑言：「都唔驚嘅，𠴱下想答就答，如果唔想答咪笑咗佢囉，其實都係畀咗拍咗拖6年嘅初戀男朋友，哈哈！」

中學時期的Lilian原來體重超過130磅，係肥妹仔一名，（吳子生攝）

Lilian本身是一名時裝設計師亦是Model，她不但擁有一張精緻臉孔和一副迷人身材，打開IG會見到Lilian經常放閃、大騷身材露長腿，迷倒不少網民力捧，近年開Live教大家時尚內衣配搭，誓要確立「內衣達人」形象。Lilian表示自己本身都好想設計一啲性感內衣款式：「因為設計得靚嘅內衣，會令到女仔着起嚟會好有自信，所以好希望之後能夠接觸多啲關於內衣設計嘅嘢。」

Lilian自覺讀書時期，樣貌非常醜樣，所以從不影相。（吳子生攝）