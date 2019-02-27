【杜汶澤喱騷】Renee李蔓瑩強熱回歸　可惜已係告別之作？

上集YouTube頻道「杜汶澤喱騷」中的《為何深夜總是餓》創下該節目的史上最高dislike數字，而身穿車厘龜背心的程美段亦慘遭網民劣評，還有部分網民希望阿澤重用Renee李蔓瑩、莊端兒和貝依霖。

【杜汶澤喱騷】扭身扭勢被轟作狀 程美段：唔做作唔適合做呢行！

阿澤似乎聽到網民意見，在最新一集的初段，後製刻意加插了一段類似經典遊戲《街頭霸王》的選角色環節，Renee被選中後露出了「勝利」的笑容。（YouTube）

唔要作狀 偏愛可愛天然！

繼上集程美段（Kiwi）創下《為何深夜總是餓》史上最高dislike數字後，Renee今集終於接替Kiwi的置，對比上集，網民的留言可謂180度轉向，熱烈地歡迎Renee回歸！網民對於Kiwi的評價，可以參考上面的文章或直接到節目留言版詳閱。而最新一集網友對Renee的評語，有很多人都拿她與Kiwi比較，甚至有網民借容祖兒的歌詞「來回地獄又折返人間」來形容，亦有網友稱Renee為「深夜女神」，留言與上集有極大反差。

識睇一定睇留言：

+ 6 + 5 + 4

Renee最後一次上《為何深夜總是餓》？

杜汶澤曾在節目上說過：「唉，畀返Renee你哋呀！」其實事源是Renee曾經缺席一排《為何深夜總是餓》，但由於網民對Renee有強烈的訴求，故Renee再現節目時，令阿澤都不得不向網民認輸。而Renee得知網民對自己有極高評價，亦受寵若驚。不過，原來今集已是Renee的最後一集了：「我上去幾次，總共拍咗11集，今集應該係最後一集喇。之前杜生佢哋都叫過讀者留言或者來信讚我，所以我都好多謝網民對我嘅支持，無嫌棄我喺個節目入面淨係識企同笑！所以希望各位可以畀啲壓力杜生，等佢可以再俾我上《為何深夜總是餓》，俾返Renee大家！」

Renee提阿澤飲茶show 贊助的技巧很自然。（YouTube）

Renee的IG追蹤者已達12萬人次：

記者發現，Renee影親相都係側同一邊，唔信自己打開圖輯睇吓。（Instagram）

+ 12 + 11 + 10

Renee亦對阿澤深存感激：「真係好犀利，因為每逢播《為何深夜總是餓》之後我個IG就會24小時之內多咗過千個followers，試過第一集，播完之後喺兩、三日入面多咗5000個！」（Instagram）

隱藏嘉賓主持

其實除了李蔓瑩、莊端兒、貝依霖以及程美段之外，由阿澤主持的《為何深夜總是餓》還有一位隱藏的嘉賓主持，她就是經常疑似被阿澤狠批的肥媽。今集阿澤借自己所煮的「香茅豬扒」而疑似引申到他收看肥媽的烹調節目的印象，批評對方利用鋏子去估計牛扒的成熟程度之舉是「Crazy（瘋狂）」，笑言：「我直頭睇到，喺個電視機度，X你個XX你係咪癲㗎？」其實之前阿澤已經不只一次試過在節目中狠批對方，難怪他補充說：「佢就嚟搵人打我㗎喇，你睇住嚟啦。」

實在太出面了吧？（YouTube）