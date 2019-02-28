【中華小姐2019】香港小姐奪冠大危機？　兩大熱門夾攻陳曉華

《2019國際中華小姐》將於今個星期六（2/3）隆重舉行，19位候選佳麗昨晚（27日）現身商場在歡眾面前展示各自帶來的才藝表演，爭奪由觀眾投選出來的「現場觀眾至Like表演」獎項，最終由布里斯班佳麗2號蔡麗欣奪得。

身為香港小姐冠軍的5號陳曉華（Hera），在活動上帶來噴畫表演，雖然最後敗給布里斯班佳麗的鋼管舞表演，不過能夠躋身四強已經相當不錯。距離決賽進入倒數階段，身負重任代表香港與其他18位佳麗競逐中華小姐的頭銜，Hera坦言一定會盡全力：「一開始都有啲壓力，但主要都想享受呢個比賽，可以畀大家睇到我最好嘅一面！」以往大多數香港小姐都能夠在中華小姐競選中獲得前三甲，Hera笑稱頓時壓力大增：「希望唔會斷咗喺我嗰年喇，哈哈！我一定要好努力啊，但其實我冇乜諗過要攞獎，盡量都希望大家可以記得我嘅才藝表演喇！」

陳曉華（Hera）和彭嘉伊（Jovane）雖然皆為比賽的大熱門，而二人私底下其實都相當老友。（梁碧玲攝）

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雖然佔有主場之利呼聲相當高，但Hera要摘下中華小姐冠軍名銜，首先要問過有「零死角女神」之稱，來自吉隆坡的6號彭嘉伊（Jovane）！她以大熱姿態奪《2018年馬來西亞華裔小姐》冠軍頭銜，並同時奪「完美體態女神」、「最上鏡女神」及「人氣女神」的獎項，不少網民都相當看好她。Jovane自從參賽而來受到傳媒廣泛報道令曝光率爆增，她笑言決賽前都沒有留意新聞，希望不會因新聞影響自己的心理狀態：「我來這個比賽抱著的心態就是認識朋友和表演，可以代表馬來西亞參賽我已經覺得非常榮幸，所以不會因為這些感到有壓力。」

Hera於活動中表演噴畫，她透露將會在決賽中再次表演自己最擅長的空中瑜伽，希望能給觀眾看自己動靜皆宜的一面。（梁碧玲攝）

以往中華小姐當選後都會開始有機會拍劇，Jovane笑言很有興趣嘗試一下，亦很期待能與陳凱琳合作：「她也是我們的師姐，而且我覺得她的笑容真的，一笑就可以融化我的心！我很期待可以看到她的真人，她上鏡非常好看，我相信她真人也會是非常好看！」

Jovane表示最近在TVB遇到經常在電視看到的薛家燕和黎耀祥兩位大前輩級演員，自己馬上變身小粉絲覺得既開心又興奮。（梁碧玲攝）

除了彭嘉伊這位大熱門外，4號的夏威夷小姐王慧媛憑著驕人身材於近日人氣急升，昨晚更以一身超性感造型表演夏威夷草裙舞，毫不吝嗇展示自己的澎湃身材成為全場焦點，亦是另一個具有巨大要脅的強勁黑馬。我們的香港小姐想再下一城贏得中華小姐稱號，真的要加把勁了。