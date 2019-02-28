Angelababy三十歲生日　黃曉明Po相曝小海綿驚人髮量似BabyChanco

Baby下嫁黃曉明已經接近4年啦。（Angelababy微博）

時間總係喺不知不覺間流走，有啲藝人看似仲好年輕，但原來眨眼間已經出道十幾年。Angelababy 十四歲已經出道，話咁快出道16年，仲已經同黃曉明結婚兼生埋囝囝小海棉。2月28日正正係Baby 三十歲生日，佢並無放假休息反而飛到巴黎出席時裝周活動，而老公黃曉明就喺網上放閃，罕有孖住囝囝小海綿為Baby送上驚喜。

一踏入Baby生日，曉明大哥就馬上發微博祝愛妻生日快樂。（黃曉明微博）

一踏入28號凌晨零時，曉明就秒速發微博，簡單寫低4隻字：「生快，美媽。」雖然未有tag人但大家都深明係為老婆Baby慶祝。佢仲上載咗2張相，一張係孖住囝囝畫畫，而另一張就係佢地嘅大作 --- 一個戴住皇冠嘅小公主，應該就係代表住Baby係佢地心目中永遠嘅公主，真係好甜蜜呀﹗

曉明父子齊心合力畫呢幅畫，應該係Baby最好嘅生日禮物。（黃曉明微博）

Baby同曉明一向非常保護囝囝，避免佢嘅樣貌曝光，17年尾就曾經有媒體刊登小海綿正面照，令黃曉明於網上留言怒斥「不顧道德底線」。雖然呢次父子合照只係影到小海綿頭頂，但肥嘟嘟嘅小手，加上超濃密髮量，已經引來網友熱議，仲話令佢地諗起日本一個因為髮量多而爆紅嘅BB Chanco添。

網友笑言小海綿嘅髮量可以同日本BB Chanco相提並論。（BabyChanco IG）