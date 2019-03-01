【Netflix】16張「超瘋狂」自家制電影封面一覽　葉問竟然變黑人

Netflix近年積極開拓華人市場，除在外國影集和電影上加添中文字幕外，亦大幅購入台灣、中國影視作品，其中不少也是懷舊港產電影，尤其是打開Netflix 電話APP時顯示的中文封面，更為中文使用增添親切感。咪住！點解Marvel《雷神奇俠》（THOR）封面係Darcy Lewis（Kat Dennings飾演）（即女主角的「小助手」兼合作夥伴），又點解《Iron Man 3》封面係「滿大人」（Guy Pearce飾演）...

令人有耳目一新的感覺。

電影海報封面的好壞，決定了觀眾的對該電影的印象。一張海報封面，其實就能告訴觀眾，該套電影是關於甚麼、是喜劇、愛情片還是驚慄片。不過作為OTT平台表表者的Netflix在電影海報的選擇，可謂是「出類拔綷」。明知道觀眾已經看過Netflix影片庫中的電影，仍選擇以劇照代替本來的電影海報，從而令觀眾取得新鮮感。例如，《審死官》不用同周星馳，反以「前任廣州知縣」（鄭君綿飾）作海報封面、《葉問3》就使用了拳王泰臣，而《破壞之王》就用上了「中國古拳法傳人」鬼王達（吳孟達飾），換上Netflix自家電影海報封面之後，簡直是替電影改頭換面！

你知唔知咩係「登登登登...」（截圖）

其實，電影海報（或封面）並不是由人手控制（或決定），實際上，Netflix會依據觀眾用户的觀看習慣，經過智能系統而自動生成不同的縮略圖（Thumbnail），加上電影名稱，就成為了一張新的電影封面。用户的搜尋和觀看習慣，亦成為這個縮略圖的構成因素之一，即是，如果經常在Netflix觀看有關杜汶澤的作品時，很自然地，Netflix就會使用杜汶澤的照片作為《無間道3》的電影封面。