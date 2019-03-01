竟然唔係香港藝人？ Gigi Hadid孫菲菲齊登《Vogue》港版創刊封面

Fashion bible《Vogue》第26個版本香港版即將於本周日（3日）首發，今日（1日）「Vogue Hong Kong」官方IG率先公開了創刊號的封面人物，邀請中西方兩大超模，Gigi Hadid和孫菲菲，共同演繹香港中西合璧的文化，總共拍攝3個版本，最先公開的是美國超模Gigi Hadid，其次是中國超模孫菲菲，而第三張則是二人的合照。今次的封面由國際攝影大師Nick Knight操刀，攜同兩位超模一齊展現Karl Lagerfeld為CHANEL打造的最後一季春夏高級訂製服。

自從得知今年春季將推出《Vogue》香港版之後，時尚界同各大媒體都密切關注其一舉一動，期待它能為大家帶來驚喜，不過創刊號似乎有些出師不利，在網絡引起很大爭議。

事緣Gigi Hadid曾在2017年捲入種族歧視風波，當時她手拿一塊佛像餅乾，扮起「矇豬眼」的佛像表情，因在美國「矇豬眼」（Slant-eyed）被視為對亞裔容貌的刻板印象，往往帶有歧視成分，所以Gigi被指有歧視亞裔容貌的嫌疑，雖然她其後刪除影片，公開道歉，但也於事無補，更因此被中國拒簽，缺席當年在上海舉辦的「Victoria's Secret Fashion Show」。

超模Gigi曾捲入種族歧視亞裔面貌風波，更因此被禁止進入中國。（網絡圖片）

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香港版在如此特別的創刊號啟用Gigi作封面人物，自然引起諸多網友不滿，但港版出版人歐詠詩（Desiree Au）卻不以為然，她回應到：「What happens in Hong Kong is completely independent than other places in the world.」（香港所發生的一切完全獨立於世界其他地方。）但這一席說話令網友們更加不滿。

香港版《Vogue》出版人Desiree Au回應用Gigi作封面。（網絡截圖）

根據美國時尚雜誌《WWD》報道，歐詠詩認為：「Gigi has a very city vibe and strong sense of energy and is dynamic, which I felt is very Hong Kong.」（Gigi有很強的城市氣息以及活力，我覺得這非常像香港）而孫菲菲則是「is obviously Chinese but has made it big in the west as well. We wanted somebody from Asia but also with a very international outlook.」（顯而易見的中國面孔，在西方也取得了很大成就。我們希望找一些來自亞洲的模特兒，但同樣應具備國際化視野。）

此外，有網友認為，作為香港的創刊號，無論是香港影壇或者樂壇，完全可以挑選一位真正能代表香港文化、時尚的Icon來拍，這樣更能體現香港。其實早前「Vogue Hong Kong」在IG中發布了一系列短片，邀請多位香港藝人包括Angelababy、梁洛施、林嘉欣、袁澧林以及張栢芝，但通通都未入選封面人物。不過，《Vogue》的讀者也不止是本地人，也有其他地區以及海外市場，想必才做了這樣的選擇。