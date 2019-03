竟然唔係香港藝人？ Gigi Hadid孫菲菲齊登《Vogue》港版創刊封面

Fashion bible《Vogue》第26個版本香港版即將於本周日(3日)首發,今日(1日)「Vogue Hong Kong」官方IG率先公開了創刊號的封面人物,邀請中西方兩大超模,Gigi Hadid和孫菲菲,共同演繹香港中西合璧的文化,總共拍攝3個版本,最先公開的是美國超模Gigi Hadid,其次是中國超模孫菲菲,而第三張則是二人的合照。今次的封面由國際攝影大師Nick Knight操刀,攜同兩位超模一齊展現Karl Lagerfeld為CHANEL打造的最後一季春夏高級訂製服。

自從得知今年春季將推出《Vogue》香港版之後,時尚界同各大媒體都密切關注其一舉一動,期待它能為大家帶來驚喜,不過創刊號似乎有些出師不利,在網絡引起很大爭議。

事緣Gigi Hadid曾在2017年捲入種族歧視風波,當時她手拿一塊佛像餅乾,扮起「矇豬眼」的佛像表情,因在美國「矇豬眼」(Slant-eyed)被視為對亞裔容貌的刻板印象,往往帶有歧視成分,所以Gigi被指有歧視亞裔容貌的嫌疑,雖然她其後刪除影片,公開道歉,但也於事無補,更因此被中國拒簽,缺席當年在上海舉辦的「Victoria's Secret Fashion Show」。

超模Gigi曾捲入種族歧視亞裔面貌風波,更因此被禁止進入中國。(網絡圖片)

點擊下圖睇完整封面同模特兒照片:

+ 11 + 10 + 9

香港版在如此特別的創刊號啟用Gigi作封面人物,自然引起諸多網友不滿,但港版出版人歐詠詩(Desiree Au)卻不以為然,她回應到:「What happens in Hong Kong is completely independent than other places in the world.」(香港所發生的一切完全獨立於世界其他地方。)但這一席說話令網友們更加不滿。

香港版《Vogue》出版人Desiree Au回應用Gigi作封面。(網絡截圖)

根據美國時尚雜誌《WWD》報道,歐詠詩認為:「Gigi has a very city vibe and strong sense of energy and is dynamic, which I felt is very Hong Kong.」(Gigi有很強的城市氣息以及活力,我覺得這非常像香港)而孫菲菲則是「is obviously Chinese but has made it big in the west as well. We wanted somebody from Asia but also with a very international outlook.」(顯而易見的中國面孔,在西方也取得了很大成就。我們希望找一些來自亞洲的模特兒,但同樣應具備國際化視野。)

此外,有網友認為,作為香港的創刊號,無論是香港影壇或者樂壇,完全可以挑選一位真正能代表香港文化、時尚的Icon來拍,這樣更能體現香港。其實早前「Vogue Hong Kong」在IG中發布了一系列短片,邀請多位香港藝人包括Angelababy、梁洛施、林嘉欣、袁澧林以及張栢芝,但通通都未入選封面人物。不過,《Vogue》的讀者也不止是本地人,也有其他地區以及海外市場,想必才做了這樣的選擇。