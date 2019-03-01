Tiffany Young拍片介紹《Lips On Lips》　好奇香港粉絲的最愛曲

少女時代成員Tiffany，以本名Tiffany Young在美國重新出發，去年正式簽約Paradigm Talent Agency並推出多張個人單曲。上月Tiffany發行首張迷你專輯《Lips On Lips》，一次過收錄7首歌曲。繁忙日程中，她更特別抽時間為《香港01》拍片，與香港YoungOne（Tiffany粉絲）問好。

影片中的Tiffany首先向《香港01》讀者打招呼，並介紹自己的全新專輯《Lips On Lips》已正式推出，提及非常榮幸能夠與粉絲分享。Tiffany講到希望大家會同樣喜歡她的新專輯外，也主動走近鏡頭，好奇粉絲的最愛歌。最後她更向鏡頭大派飛吻，展示Tiffany的招牌笑眼向YoungOne派粉絲福利。

Tiffany Young特別為《香港01》拍片，向粉絲介紹新碟《Lips On Lips》。（影片截圖）

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《Lips On Lips》專輯收錄了與Tiffany成長有關的歌曲，著重親吻時的親密，擴展到她最感性的一面。專輯中的《Born Again》就被外國傳媒稱為，就像是Tiffany的重生一樣，描述她整個整個職業生涯，面對時挑戰和痛苦經歷時不得不繼續面帶笑容。而年輕時失去母親的Tiffany，亦有利用《The Flower》一曲代表自己已從成長中克服痛苦。Tiffany講到：「對我來說，花朵代表了我生活中的雙重性，死亡和痛苦及舒適和愛。」目的希望透過歌曲安慰正在經歷痛苦的人，成為聽眾或粉絲痛苦中的一朵花朵。

Tiffany為是次專輯染了一頭金髮，形象相當破格！