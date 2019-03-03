【中華小姐2019】空中呼拉圈表演險失手　陳曉華：冇諗過現場失手

一年一度國際大型選美盛事《國際中華小姐競選2019》，昨晚（2/3）假將軍澳電視城隆重舉行，來自世界各地的華裔小姐共同角逐冠軍殊榮。最終代表香港出戰的陳曉華（Hera）大熱姿態勇奪冠軍，不過Hera在空中呼拉圈才藝表演時，差點失手，看到在場人士目定口呆，可以話有驚無險，最終順利完成。

Hera表示參選《中華小姐》其間接受一連串訓練，十多日都沒有見過家人，今晚家人到場支持，非常感動。（陳順禎攝）

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賽後Hera接受《香港01》訪問時說：「其實當時我自己都好驚訝，我冇諗過自己會失手嘅，始終我有十幾日冇練過啦，之前rehearsal都有試過一兩次，𠴱兩次我都成功嘅，但冇諗過現場都會失手，咁𠴱下表情緊張咗一下，可能大家睇唔到，咁我就即刻把握𠴱40秒時間，雖然只得40秒時間，咁我都要盡力去表演，所以我即刻跟返個心情，跟返個節奏去做。」（依家心情點？最想做乜？）「我依家嘅心情最希望可以食朱古力，想食返啲甜嘢個人會開心啲，返到屋企我想訓返多啲覺，我諗我緊張完一排再放鬆，相信我會好快病，同埋我真係冇諗過會攞呢個獎。」

Hera空中呼拉圈才藝表演時，差點失手，有驚無險完成。（葉志明攝）