【中華小姐2019‧多圖】佳麗們大曬後台性感誘人比堅尼靚相騷身材

當晚嘅泳裝環節係成晚最養眼的了。(資料圖片)

無綫昨晚舉行的《2019國際中華小姐競選》已經圓滿落幕，香港代表的港姐冠軍陳曉華大熱勇奪華姐冠軍，亞軍以及季軍則分別是來自夏威夷的王慧媛 (Stephanie)，與來自紐約的吳雅珠 (Gina)。當晚最有看頭的當然是泳裝問答環節，佳麗們在台上穿上比堅尼鬥身材之餘，仲要鬥口材同急材。

亞軍王慧媛 (Stephanie) 身材出眾。(資料圖片)

然而台上幾精彩都好，亦未必及後台咁繽紛。季軍Gina今日就於IG post了8張私藏的台下三點式水着靚相，並非出自大會攝影師的手，而是由她親自操刀自拍，且掌握了最佳的拍攝角度，將她的性感索爆身材完美呈現出來。除了Gina自己，還有其他佳麗包括楊美麗、賀灕灑、林昀佳以及黃翠金一起合照，她們的pose同表情亦相當誘人，且身材也是fit到漏兼令人噴血，絕不讓Gina一個靚晒，真係個個都咁搶鏡呀！

由Gina操刀自拍嘅比堅尼靚相，感覺就嚟要迫爆鏡頭。(ig圖片)

一齊睇埋Gina post喺IG另外嗰7張比堅比性感靚相, 對比一下當晚台上大會嘅泳裝環節，再睇埋佢其他IG靚相啦！

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其實不止Gina的IG有這些高質靚相，亞軍Stephanie的IG亦有極多她的水着look靚相，演繹出健康性感美態。大家一齊睇睇其中的一些精選吧。