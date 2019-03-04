世界第一餐廳食龍蝦只係港幣二百幾　完美服務侍應要綵排上菜

老闆Will Guidara 同主廚Daniel Humm都係完美主義者，所以先能創造世界第一。

雖然每個人都可以是食神，但要真正實行談何容易，尤其當你是世界第一餐廳，那種追求極緻的美食及服務，非人想像到，《搏盡７日》介紹了Eleven Madison Park拿了世界第一排名後，裝修重開前７日發生的故事，老闆Will Guidara絶對是超完美主義者，就連餐廳新添置的名貴梳化，用上了安哥拉山羊毛製造，所有員工都覺得好舒服，Will都嫌「拮肉」，要員工無論如何都整軟返的毛，就知呢位老闆，認真難服侍。

梳化已經係用頂級料訂製，但老闆依然覺得唔滿意。

Will Guidara未去到《食神》入面史提芬周這麼難頂，但非常著重客人來到餐廳的所有感受，員工其實已經係訓練有素，但在Eleven Madison Park工作仍然未足夠，所以員工開幕前要綵排上菜，經理會留意每一個細節，更要員工練習反手淋汁，斟酒要練到每一杯份量一樣，連每一句對客人的說話都要留意，要令客人覺得自在；更要想像客人會在那一個地方自拍，然後設計好每一個角落。

上菜要綵排，真係第一次聽，香港就算五星級酒店食飯，都未必有咁嘅質素。

員工綵緋逐格睇

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透過這個紀錄片，觀眾會發現要成為世界第一餐廳，美食只是基本，完美的服務質素才是重點，當然辛苦是必然，尤其老闆要求完美，但亦有令人開心的安排，老闆會找裁縫為員工度身訂造西裝，更會帶員工開幕前一齊剪髮，亦可以同名廚一齊研究菜式，或者會有人覺得餐廳開幕初期「甩漏」在所難免，但作為世界第一，有不足就代表失敗，不過這麼完美兼曾經是世界第一的餐廳，相比之下，價錢真的十分便宜，午餐食龍蝦都是美金３８，好抵啦。

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