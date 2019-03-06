張惠雅情陷尼泊爾駝夫　擁劉德華笑容古天樂膚色　牽手看雪山日出

一個人在外旅行，也許因為異地風光，也許因為一點寂寞，總是容易對陌生人催生一點感情。張惠雅（Regen）早前獨自到尼泊爾登山，在IG上分享了好與當地一個型男Porter（駝夫）的相處點滴，很溫馨很細膩。
Regen 的十日尼泊爾登山行程，走Poon Hill （3500米普恩山）及 ABC（4100米安納普娜峰大本營）路線，聘用了一位當地的Porter，Regen暱稱他作Ball Dum，由第一天二人見面開始，她已將Ball Dum讚到「天上有地下無」，形容他有劉德華的笑容，古天樂黑實的膚色，加上180的身高，Regen 笑言想像未來十日都可以對住這個型男，高山反應立即痊癒。
在接下來的日子，Regen 都將自己在山上和Ball dum相處的點滴記錄下來，她更大讚「ball dum」把她照顧得好好，細心到不得了，更揚言「呢幾日我條命就交比（畀）佢喇」，令朋友們起哄嫁得。
出其不意 浪漫牽手看日出
「話你地知啊，其實尋日朝早ball dum拖住我上山睇日出架，好浪漫啊」，Regen 說自己原本只是輕輕扯了一下他的衫角助力，然後對方就捉坐她的手，一步一步走上山，在尼泊爾的絕色雪山美景下，有一個型男拖住自己上山看日出，怎能不心動？完全就是電影的情節啊！
陪你癲同時關心你健康
Ball Dum知道Regen 喜歡飲酒，用他微薄的薪金，請她喝當地的紅酒，但叮囑她之後不可以再喝了，直到下山。Regen 感慨「陪你癲又乖仔又會關心你又錦（咁）有霸氣既（嘅）男人邊度搵。」
經過連日相處 對他絕對信任
Regen 說將自己條命交畀Ball Dum，所言非虛。大年初一，她終於來到整個旅程的重點，就是她心心念念Annapurna ABC路線的溫泉，Regen為此而來。但因為這個溫泉距離她下榻的地方半個小時腳程，浸完要走45分鐘樓梯回去，當日Regen 已經走了8小時的路，所以打算翌晨再去。但Ball Dum突然提議當晚去，正在吃麵的Regen 心想，「唔係咁癲呀嘛？」但經過9日的相處，她絕對信任Ball Dum的判斷，Regen 直言「完全覺得有麥（乜）事佢係會保住我條命個隻」。
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年初一 我浸左個唔Hot既Hot Spring 好傷心 基本上我會黎Abc都係因為呢個Hot Spring 話說五年前只係行3日既poonhill 完全已經推到我崩潰既邊緣 個時既我無行山無跑步 所以係好攞我命 記得當時上到poonhill個邊住宿 就死既時候隔離個女人話繼續再上山 abc 我當時非常震撼 呢個女人係咪癲左 之後佢話我知上面有個好正既溫泉 一浸麥痛都無曬 我個刻幻想到個畫面係好美好 有雪 有石 係d好天然既溫泉 仲好熱tim 係你行左9日好辛苦個下一浸落去應該好爽 今次我終於黎左 點知我去到前日先知 呢個hot spring係o係住宿位置行落山半小時先到 既係浸完要上番45分鐘樓梯 🤦🏻♀️fine 尋日行左差不多8小時 所以我話都晏喇 聽朝先去拜會呢個傳說中既Hot Spring啦 到左住宿 又累又凍又餓 我即刻！！係即刻！！叫左杯紅酒同辛拉麵 慶祝我終於行到第九日喇！！！ 係我好舒服食左幾啖麵既時候 突然Balldum話 hot spring無人窩 而家去好唔好 下 而家？ 我麵都吞唔切就Why左出黎 唔係錦癲嘛 太陽就落山 天黑錦浸 又要上山落山錦 不過對左ball dum9日 我真係完全信任呢個人 呢個人好比到安全我🥺 完全覺得有麥事佢係會保住我條命個隻 最後 我吞左個麵 o拿o拿臨拎少少野就出發 ball dum一樣非常細心 一黎就拎左我個袋 帶住我去到呢個Hot spring 終於我黎到呢個期待已久既地方 天黑黑地 但係都見到個畫面好唔係我想像錦樣 到我好期待放我隻肉腿落水個下 暖既 ..... 原來好多野都唔會好似你預期錦 五年喇 我等左你五年 原來你係一個唔Hot既Hot Spring 但係竟然 我無唔開心 我係呢個池都玩左好耐水 最主要我唔敢上水 原本以為浸到好熱上水個下唔怕會好凍啦 哇 我尋晚真係又要經歷光禿禿係寒冷之下好凍錦好狼狽著衫 因為好黑最後我都求其唔點抹身就著曬d衫就算 搞掂曬 開始漫長既上樓梯 神奇既係 雖然溫泉係暖既 但係我成身肌肉真係好似放鬆曬 好舒服 舒服到我差d樓梯都上唔到 最後最後 我就好似一pat野錦比ball dum拉住 好慢先爬番上guest house 完成我呢個hot spring體驗 #abchotspring
擔心你餓親嘅男人邊度搵
行程完結之後，二人搭local bus 下山，因為人太多，背囊又大，狼狽之下忘了買吃的，在某個check point 要下車檢查通行證，Ball Dum回來時，給她買了一個咖喱餡包，這份細心教人點樣唔冧？
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好既男人係唔會比女人餓親 上local bus既時候係差不多十二點 因為好多人 背囊又大 上車好狼狽 最後唔記得買d野上車食 好在我有排kitkat balldum有包餅乾 開左車 開始食我既kitkat 我見balldum拎住我背囊又比人逼住 所以我咪遞個朱古力去佢口度 點知 佢又遞返塊餅比我☺️ 我遞比佢佢又遞比我錦 一人一啖☺️ 去到check point就要落車去拎你既permit出黎 搞掂曬balldum上返車 突然之間 佢係份搾埋一舊既報紙入面拎左呢舊包住咖喱餡既包比我食 好感動🥺好肚餓好好味 去到第十日呢個男人都係一樣將我照顧得好好 #擔心你餓親既男人邊度搵
旅程完結 緣份告終？
一起牽手看過日出、經歷過雪崩，一起度過大年初一，對方靚仔有型又細心，所有最不真實的情節都有齊，這是一個美麗的回憶。十天的徒步登山完結（trekking），Regen 同Ball Dum 在酒吧飲酒跳舞，她笑言自己的醉態很核突，感動這個男人見識過自己的醜態，還會約自己出去。只是，那是二人最後一次見面了，因為Ball Dum要開始新一輪trekking，翌晨就默默地離開，Regen和他都沒有一張好好的合照。
Regen 為Ball Dum影的型男寫真：
美麗的東西總要留下一點遺憾。異地緣來得快去得快，在一個陌生的國度，大家不用深究對方的背景，帶著一點放肆，在美景的襯托下，對身處自己方寸之內的陌生俊男美女，產生最純粹的心動，所有經歷都像加了一層filter那樣美好。但有幾多異地情緣可以開花結果？就讓那些美好的回憶都留在那異國境地。你有沒有也想起，一個某時某地，曾經在旅程中出現過的陌生人？
《香港01》忠告：
異地艷遇雖美，但一定要帶眼識人，浪漫的前提，是要好好保護自己啊！