鄭嘉穎初為人父　 笑稱囝囝性格急且有潔癖

鄭嘉穎今日（5日）出席攝影展活動，大談初為人父的心情。嘉穎坦言囝囝Rafael已是生活一部分，他說：「佢一喊我就會自然醒，即刻睇吓佢搞咩，其實我哋已經有好多幫手，早班晚班，但係都會擔心嘅，唔會有一覺係訓得著嘅，我太太（陳凱琳）仲慘啦，要泵奶，幾個鐘頭要泵一次，都好耐無訓一覺係好安眠嘅，但係攰得嚟又好開心㗎喎。」

嘉穎今日（5日）出席活動，初為人父的嘉穎大談湊仔經。（梁碧玲攝）

被問到太太陳凱琳（Grace）生完bb兩個星期就出席活動，會否擔心太太休息不夠，嘉穎說：「佢都係出咗嚟一次啫，都唔係好多嘅，亦都係佢好想做嘅一次。我地嘅夫妻相處就係大事就我決定，小事就佢決定。」嘉穎指囝囝剛出世樣子較似他，現在就越來來似Grace。

嘉穎指在湊囝囝方面要分工合作，因為「一個人湊唔晒㗎」。（梁碧玲攝）

嘉穎大爆囝囝性格比較急，而且有潔癖。他說：「小朋友同你溝通嘅方式就係喊，喊即係話俾你聽佢唔舒服啊，或者係肚餓啊，或者叫你快啲。我個囝比較急嘅，又有潔癖嘅，一日可以換十次尿片。（咁快知道有潔癖？）少少尿都喊啊，即係叫你即刻幫佢換片。」