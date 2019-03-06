39歲吳尊轉新Look留鬍　網友嫌棄：娃娃臉不太適

講到男藝人留鬍子這回事，台灣型男陳柏霖﹑內地男星陳曉﹑歌手林德信…就是屬於好看的那類型，給人感覺又型又Man，令其顏值更加分。但如果強行留鬍子一不留神就會給人污糟邋遢的感覺，近來吳尊就挑戰鬚造型，沒想到令其顏值大大減分還遭到嫌棄，果真不是所有人都適合玩留鬍子的。

陳柏霖﹑陳曉﹑林德信是圈中留鬍子好看的男藝人。（網上圖片）

39歲的吳尊自出道以來因有一張高顏值臉孔，憑著181cm同健壯身材收獲不少粉絲，出道15年以來幾乎都是維持白臉小生印象示人。但今年他就開始玩改變，近日出席內地舉辦的一個活動《電視劇品質盛典》，竟然留了鬍子Look示人，雖然令人耳目一新但給人感覺好突兀。

留鬍子的確會令男人更增加男人味，但原本吳尊已經夠Man夠硬朗，而留起鬍子反而顯得他更滄老，而且留的不是一般鬍子而是絡腮鬍，瞬間好像老了幾歲似的，網友們幾乎都一致嫌棄他這個新造型「不喜歡不適合」﹑「被鬍子耽誤的男人」﹑「娃娃臉不太適合」…因為留鬍都要睇長相同氣質的。事實上，吳尊的長相的確屬於清秀型，講明白一點就是「女生相」，所以留起鬍子會令人覺得突兀感好重，清爽乾淨風格就最適合他。

清爽乾淨的風格好似最適合吳尊。（網上圖片）

吳尊留鬍子給人感覺好滄桑。（視覺中國）

另外，在《電視劇品質盛典》中，吳尊奪得《年度周播劇突破表現男演員》獎，他覺得這份榮譽令他內心更加堅強：「因為林琅天，我得了一個演員的榮耀。突破不只需要很大的勇氣，更需要的是機會！犧牲，恐惧，努力，興奮，擔憂，失眠。需要的不是成功的心態，而是學習的心態。重重的辛苦快1年，考驗和壓力只有自己懂。非常感恩有機會飾演林琅天這有血有肉的人物，就是這内心的成長讓我更加堅强幸福。」

吳尊因在劇集《武動乾坤之英雄出少年》中有出色表現才獲獎。（網上圖片）

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