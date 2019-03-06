前兒歌天后唐韋琪自資協辦錦標賽：想搵真材實料的未來之星！

前兒童節目主持兼歌手唐韋琪（Vikki）於2007年退出後自組「韋琪娛樂製作」公司，更開設了一間才藝學校傳授技藝，一直搞得有聲有色！近日，她就宣布將會負責協辦「世界表演藝術錦標賽WCOPA 2019」香港區賽事，會與久未露面的製作人林健華、資深演員林小湛、導演李力持、排舞師林青峰等多位資深導師聯手打造香港未來之星，Vikki更透露勝出者將有資格遠赴美國洛杉磯，決戰荷里活，與世界各地50多個賽區的參賽選手一較高下！

圖左起林健華、唐韋琪、林澤健，Vikki現時已經是事業型女性！

Vikki表示：「我哋好鼓舞，為香港表演藝術界成功爭取到第一次參賽，最感動邀請到香港表演藝術界幾位殿堂級老師擔任導師及評委，幾位老師仲講心唔講金義務幫手，一心只想幫香港創造出一位真材實料的未來之星。」

Vikki積極培養小朋友成明日之星！

而即將為北京衛視做真人騷「中國女人強」的林小湛，不時飛到美國拍戲，小湛姐鼓勵香港的大人、小朋友積極參賽，她表示歐美電影、電視界及音樂方面都好需要大量亞洲出色的演員及藝術表演者，而今次《世界表演藝術錦標賽WCOPA 2019》參賽年齡由6至50歲都可以參加。

林小湛在TVB經典長劇《真情》之中飾演鄺美雲與于洋的母親「高校長」！

李力持導演更聲言他在廣州開設微電影片場，正預備開拍兩部電影，他已決定在香港賽區中揀選人才。至於出名嚴厲的舞蹈老師林青峰講明會嚴厲對待參賽者，不會放輕手，他希望每位參賽者都能跳出正統舞蹈，他說：「依家太多學生未學滿師，就以為自己識跳舞可以做老師，我希望喜歡跳舞的人都認真及努力。」

眾人鼓勵小朋友參加比賽！

拾點音樂兼音樂監製林健華上年同樣為《世界表演藝術錦標賽WCOPA 2019》擔任中國組委會主席，去年率領中國賽區成績相當驕人連奪8金、11銀、5銅，他對香港賽區第一年參賽亦充滿信心。