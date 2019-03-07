陳詩欣新歌MV含大量甜蜜鏡頭　背後原來同男主角拍到打架？

陳詩欣（Eunice）相隔兩年再走入錄音室，推出新歌《超連結》，由女生角度出發，講述熱戀中的情侶無時無刻都思念對方的心情。日前Eunice為新歌拍攝MV，與男主角談情說愛。這次再出新歌，Eunice坦言感覺既熟悉又陌生，她表示：「我不是第一次入錄音室，做新人時已錄了幾首歌，但陌生的是兩年後再走入錄音室，真的非常緊張，緊張到好似做新人那時一樣。錄歌前緊張到用盡所有辦法去開聲，怕表現不夠好。」

陳詩欣推出新歌《超連結》，日前亦為歌曲拍MV。

提到這首歌講熱戀時的感覺，而Eunice早前亦被拍到新戀情，對此她笑言錄音時也會想起拍拖的點滴，她笑說：「唔多唔少都會諗起拍拖的開心事及經歷。」講到歌曲中的她與另一半經常有如「糖黐豆」，Eunice直言與現實非常相似，不過她強調自己並不是戀愛大過天：「我唔係掛住拍拖就冇朋友唔做嘢，我覺得拍拖是每個人都會經歷，但朋友、家人和工作對我來說都好重要，拍拖不會放在首位。」

陳詩欣笑言錄音時也會想起拍拖的點滴。

MV中，Eunice與男主角不乏甜蜜鏡頭，如在床上深情對望和從後攬實，Eunice竟不諱言最深刻是與對方拖手，她表示：「我們也習慣拖手時手指公放出面，故大家拖手時，手指公打晒交，拍拖手鏡頭時也差點因此而鬧交！」

雖然拍過不少情歌MV，但Eunice笑指其螢幕初吻仍力保不失：「螢幕初吻仍保存着，其實只要劇情需要我並不介意，只是現在也未送出去。」她直言想將螢幕初吻送給他的男神：「我的男神是三哥苗僑偉，他真係好靚仔。其實有一個女仔我都想錫，佢係我偶像容祖兒，如果有機會同佢合作再送吻都幾好。」