傳蔡卓妍趕做豬年新娘　今年底嫁百億太子爺男友石恆聰　

近日又再傳出阿Sa將與男友結婚。(資料圖片)

蔡卓妍 (阿Sa) 與家族經營麻將館生意的百億太子爺石恆聰 (Anthony) 拍拖2年，不止一次傳出婚訊，對上一次是傳她今年初會跟男友結婚，當時阿Sa就曾在IG嬲豬回應表示：「婚姻大事嘅嘢我有分數，唔輪到你哋同我作主。」否認了有關傳聞。而去年阿Sa於好姊妹鍾欣潼 (阿嬌) 與台灣醫生賴弘國的婚禮上，又獲阿嬌直接將花球交到她手上，明顯希望她能夠早日嫁得出，想她成為下一個新娘子。

阿Sa同男友石恆聰拍拖2年感情穩定。(視覺中國)

日前就有報道再傳出阿Sa將在今年內與男友結婚，婚期定於今年年底，趕得及做豬年新娘。消息一出即在網上瘋傳，更一度登上微博熱搜的第一位，大家似乎都好期待阿Sa結婚。阿Sa多年前曾經與鄭中基秘婚，婚姻維持了4年後雙方離異，之後阿Sa與陳偉霆拍拖，可是交往了5年後終告分手。而阿Sa與現任男友Anthony於2017年撻着，兩人多次被拍到甜蜜外遊預支蜜月，阿Sa亦曾與男友家人飛往印度參加婚禮，可見她已融入男友家中。

阿嬌直接將花球交畀阿Sa。(資料圖片)

一齊睇下阿Sa嘅靚相啦！