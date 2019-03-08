陳卓賢Ian笑指自己發福不少：遲啲再show成果畀大家睇

組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日（7日）出席航空公司活動，分享外遊經歷。身為前香港男子排球隊代表的Ian就表示自己九成的外遊都是因為以前去參加運動的比賽，Ian說︰「所以我都係完咗個比賽先有時間去行吓，所以最難忘同埋最大挑戰嘅就係點樣喺嗰一兩日內探索多啲唔同嘅地方，搵吓有咩好食，搵吓有咩好玩。」

希望有自己的Solo作品

Ian在《全民造星》時期給人一個「情歌王子」的印象，Ian也坦言希望能有自己的solo歌︰「因為我始終最鍾意都係唱歌，咁當然都好希望有自己嘅solo作品，咁我諗遲啲我都有機會會有自己嘅作品嘅，但係會唔會自己包辦曲詞都仲係未知，可能要同監製傾吓，或者我嗰隻歌又啱唔啱隻碟啊，仲有啲細節要商量一下。」

Ian昨日（7日）出席活動，大談自己的旅遊經歷。（梁碧玲攝）

望能下次出trip 到風景優美的國家

被問到《Mirror Go》兩次出trip拍攝都不見Ian的身影，他說︰「可能下次會有個更加好嘅地方有我呢，會唔會轉型做旅遊節目，然後搵我做主持啊，我都OK㗎喎，但可唔可以搵個無蟲嘅國家，會唔會有個國家係無蟲㗎我先去（姜濤︰佢哋會帶啲蟲過去）咁又係。希望遲啲真係可以去啲好冷門但係風景好靚嘅地方，咁可能觀眾就坐喺度睇我坐喺度睇個海。」

Ian表示自己最想到希臘和以色列，同時想去一些比較冷門的國家旅行，因為自己去旅行主要是想放鬆自己和看一些在香港看不到的。（梁碧玲攝）

自爆身形肥了不少

Ian也坦言自己自從《全民造星》參賽後，沒有練波練體能，他笑指︰「呢半年收到最多嘅comment就係呢，『做咩個胸又細咗，個肚又大咗』，所以19年最想嘅都係操返fit個身形先，可能大家睇我咁樣，都唔覺得我以前係一個運動員，所以可能要改變大家對我嘅呢個睇法先，做返多啲運動。（會唔會想練到隊友Alton同Stanley咁大隻？）嗰個係理想，現實就過咗今年再show吓啲成果畀大家睇。」

Ian直言希望有一首自己創作的歌曲。（梁碧玲攝）