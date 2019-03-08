【藝進同學會】燦神種米發達想重返影璮：最想見到華仔

阿燦笑言今晚自己冇任何棟篤笑表演，只來負責睇啲師兄妹表演就足夠。（葉志明攝）

廖偉雄（阿燦）今晚（7/3出席在九龍灣舉行的《藝進情濃30載》晚宴活動。阿燦表示：「《藝進同學會》畀咗好多回憶我，因為藝進會都唔覺唔覺都30年，亦都有好多好朋友，經過唔同嘅問題及情況，大家交情又加深咗，希望《藝進會》將來繼續將香港演藝事業發展落去，可以同大家繼續分享。」自從阿燦北上發展農業，可以話絕跡大銀幕前，被問到會唔返港拍戲？阿燦笑說：「基本上想拍三級片，因為未做過呀，哈哈，乜都會拍，日本AV都會拍，未必做男主角，自己比較鍾意做導演多啲，哈哈哈！男主角方面就冇特定人選，因為每個人都有佢嘅特異功能，哈哈！」

阿燦出席《藝進情濃30載》晚宴活動，與一眾好友聚舊。（業志明攝）

阿燦用咗18年時間心血，在國內廣東省創業有機農業「阿燦米」，經過多年努力鑽研改良，品質去到國際級水準，去年更獲國家農業部頒發「全國十大好吃米飯獎」：「好開心國家農業部頒發呢獎畀我哋，廣東省唯一我哋得到呢個獎，最重要係用心去做，一定會有唔同嘅突破嘅。」

不得不提阿燦與劉德華兩人關係亦師亦友，感情深厚，華仔曾經開口講過話自己似廖偉雄，亦在他身上偷師學演戲，連動靜都有幾分相似，有傳早年阿燦從商搞到落難破產收場，他說當時劉德華私下給他一千萬支票，但阿燦選擇靠自己走出逆境。阿燦坦言：「好耐都冇見過華仔，上次華仔受傷同失聲都冇問候佢，你幫我同佢問候一聲！（會唔會搵下華仔聚舊？都要呀，因為都就死囉，唔聯絡都唔得，都幾十歲人囉都就嚟會死，所以想見返啲老友，亦都希望所有老友都身體健康啦，人生都開心！」希望華仔聽到阿燦嘅心聲，兩人又可以碰面啦！