找數邀小肥靚聲合唱《逼得香港太緊》　J.Arie：多謝巴打絲打！

日前有連登討論區的網友將吳雨霏 (Kary) 的歌曲《逼得太緊》重新填詞，以「元朗知錯 坑口乃念最初」為題，激發起大家的創意，之後一人一句將整首歌的歌詞改寫，並譜寫上香港的地名，變成最新的網絡神曲《逼得香港太緊》，即時hit爆，深得網民的喜愛且迅速在網上瘋傳。不少網民都表示希望可以聽到Kary親自演繹這首《逼得香港太緊》。

J.Arie日前已經率先翻唱咗個獨唱版。(fb圖片)

雖然未能聽到Kary獻唱的版本，但雷深如（J.Arie）日前就好快手地於她的YouTube Channel及IG上載了自己翻唱的版本，網民紛紛留言大讚她唱得好聽好高質。而呢日J.Arie又再於她的facebook post了另一個全新的翻唱版本，就是她與《逼得太緊》合唱版原聲男歌手小肥的合唱，她仲笑言係小肥亂入！J.Arie留言表示：「呢鋪係找數多謝巴打絲打嘅支持，係《逼得香港太緊》嘅「合唱版」！由原唱者自己親自唱返男聲！ #逼得寵物太緊 #寵物 #逼得香港太緊」並附上了成首合唱版的歌詞。

今次嘅合唱版由原唱者小肥 (左一) 孖住J.Arie一齊演繹。(fb圖片)

《逼得香港太緊》（合唱版）歌詞：

小肥：屯門行過天后 灣仔瞭解我的悽慘

金鐘後不往石澳 馬灣選了荃灣西一起玩

J.Arie: 元朗知錯 坑口乃念最初

太古都快樂過 要奧運懲罰我 西灣河

小肥：你 太大澳使我 大學落得多

J.Arie: 米埔去得多

小肥：於布袋澳共妳興奮合照 沙田圍始終

合唱：不夠旺角

小肥：情人總想薄扶林 昂坪深不要去問

J.Arie: 藍田怎可給壁屋誕生

小肥：石峽尾另有大埔 不想佐敦對不對

和將軍澳午睡 躲於太子裡 wow~

樂富變了貝澳負累

J.Arie : 欣澳地位 坪石早撤退

小肥：大尾篤永遠困在

合唱：落馬洲東區 梅窩～～

小肥：屯門行過天后 灣仔瞭解我的悽慘

金鐘後不往石澳 馬灣選了荃灣西一起玩

J.Arie: 元朗知錯 坑口乃念最初

太古都快樂過 要奧運懲罰我 西灣河

小肥：你 太大澳使我 大學落得多

J.Arie: 米埔去得多

小肥：於布袋澳共妳興奮合照 寶琳也始終

合唱：不夠旺角

凝望已石門的一雙眼 可掛念從前渡過

馬場欣澳 我倆同席晚餐

小肥：元朗知錯 坑口乃念最初

太古都快樂過 要奧運懲罰我 西灣河

J.Arie: 你 太大澳使我 大學落得多

米埔去得多 假使粉嶺及太和

合唱：求青衣北角荔景原諒我

合唱：屯門行過天后 灣仔瞭解我的悽慘

金鐘後不往石澳 美孚可以調景嶺處浪漫

小肥：羅湖黃埔災難 大學無限西貢有限

油塘令妳 掙紮在小西灣

合唱：香港地鐵慢過青馬大欖 中環陪伴妳西貢火炭

Credit:

（《寵物》部份- 填詞人：何惠美）

連登版主要以香港地名做歌詞內容。(fb圖片)