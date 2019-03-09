由周迅、霍建華、張鈞甯等主演的清宮劇《如懿傳》已經接近尾聲，在今晚（3月9日）深夜播出的劇情中，炩妃（李純飾）順利誕下公主同皇子，由答應升為貴人再到嬪，儘管作惡多端，但依然能得到乾隆（霍建華飾）的垂愛，真是替如懿（周迅飾）不值。

在新一輪的選秀中，乾隆相中科爾沁部的博爾濟吉特氏厄音珠，封其豫嬪，一入宮即為主位。厄音珠（趙柯飾）雖然三十歲才進宮，但與乾隆夜夜笙歌，勝過一眾年輕的新人，本事不小。在厄音珠晉封豫妃之際，永琪（屈楚蕭飾）查出其派人私下記錄要務送出宮外，而且私藏「愉情之藥」，令乾隆大感不滿，將厄音珠禁足，不再讓她侍寢。

其實古代後宮妃嬪眾多，不少人都會為了上位使出渾身解數去討好皇帝，而男女之事本是人之常情，多情的又何止是帝王？歷史上也有十位「女色魔」。

劇中的厄音珠一入宮便深得乾隆歡心，與其夜夜笙歌，甚至還夠膽捏皇帝的鼻子，且口出狂言，妄想登上后位，不料最終被乾隆禁足。（視頻截圖）

胡承華。被稱為「史上第一色女」，她是少見的有才華的女子，作為太后臨朝聽政13年，掌政初期北魏發展蓬勃，但其後大肆崇佛，浪費國家財產，而且私生活糜爛，在宣武帝離世后，胡承華在宮中不停包養情夫，荒淫無節，釀下了數次宮廷政變的禍根。加之她對權力慾望強烈，不願讓成年後的兒子親政，造成宦官之禍，最後直接殺死親生兒子。（網絡圖片）

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