陳慧琳澳門開騷預演明年紅館個唱　落重本六位數字裝身

繼去年在麥花臣場館舉行音樂會後，陳慧琳(Kelly)昨日（9/3）在澳門百老滙舞台再度舉行音樂會，全場爆滿，希望明年在紅館開演唱會的Kelly說當是預演：「明年係入行25周年，希望成功入紙，可以同班fans慶祝吓！」

今次的澳門演唱會門票不設公開發售，部份門票被炒至$8000，Kelly說：「我唔支持炒飛，不過聽到好多fans話冇飛賣，希望2020年演唱會開多幾場，個個都從正途經買到飛啦！」為令未能入場的fans都可以看到演唱會，Kelly在演唱會期間部分歌曲在Facebook和微博進行官方直播：「各地唔同fans都想睇，有啲喺澳洲，有啲係喺更遠嘅地方，而家科技就最方便㗎啦！」在場觀眾都非常熱情，Kelly不但親民到台下握手，更揮手叫觀眾到台前，被問到怕不怕危險，Kelly笑說：「我都幾知道我啲fans係斯文地瘋狂，識佢哋咁多年，我唔怕㗎，佢哋唔會好大力咁扯我，我都幾大膽。係頭先我戴住隻超級大嘅戒指，佢哋一捏落嚟，嘩！我直頭痛到呀！我想叫佢地細力啲但又唱緊歌喎！同埋我發現一路唱歌一路握手，個樣好難好靚，但嗰個都影緊相，都唔知唱好定笑好，所以下次唱歌握手要揀首開心啲嘅歌！（紅館演唱會都會有握手環節嗎？）睇下觀眾想唔想，如果想梗係好啦！」

在場觀眾都非常熱情，Kelly不但親民到台下握手，更揮手叫觀眾到台前。

今次Kelly唱了不少新歌，在場很多fans都識唱，Kelly表示非常開心，即是代表fans有聽她的新歌，除了新歌外，Kelly說：「很多舊歌都十幾年冇唱，如<數到三不哭>、<情不自禁>，我自己唱嗰時都好多回憶，尤其係練歌嗰時，會諗返當時做緊啲咩。」

Kelly說：「很多舊歌都十幾年冇唱，如<數到三不哭>、<情不自禁>，我自己唱嗰時都好多回憶，尤其係練歌嗰時，會諗返當時做緊啲咩。」

至於演出服裝方面，花費亦不少，4套服裝花費六位數字。Kelly特別喜歡跟觀眾握手時穿的傘裙：「嗰part係配合rock主題，我覺得rock唔一定要著褲出嚟，著條傘裙加boots，都可以好rock，而且係舞台係咁轉都唔會走光，效果好好！」