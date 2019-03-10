湯怡喊晒口都繼續食　女神話你知咩叫做真朋友！

我真係唔明點解我同佢哋會做到朋友 湯怡

記得電影《古惑仔之人在江湖》，由吳鎮宇飾演的𡃁坤曾為朋友之間的「義氣」下定義，他說：「義字拆開，就係，我係羔羊。」如果用廣東話簡單地解釋，即是「專門畀人搵笨」！最近湯怡在Instagram上載了幾張慘樣的相片，發洩自己最近被迫去做了一件不願意去做的事情，更留言謂：「點解要咁對我？」原來是因為湯怡「畀朋友搵笨」！湯怡的朋友最近去了泰國旅行，當湯怡滿心歡喜的期待朋友的手信時，豈料他們送給自己的卻是自己最害怕的蟋蟀和蠶蟲，還有兩隻四腳蛇髮夾：「我爭啲嚇到喊......佢哋一次過拎晒我最驚嘅野出嚟。」

呢啲就係泰國手信！？（Instagram）

被迫放入口！

根據非正式統計，香港大部分女性都對昆蟲和四腳蛇極度反感，莫講是見到實物，就連看見相片都已經大叫「核突」！但「真正的朋友」又豈會就此作罷？經過一輪友誼「包剪揼」，輸家湯怡被要求將眼前的蟋蟀和蠶蟲放進口中並吞下肚，其即時的反應是：「真係覺得好嘔心，好想喊！」不過湯怡最終都被迫就範，而她的「朋友」更將湯怡食蟲的過程紀錄低！只見片中的湯怡在吃蟲之前極度恐慌，吃後卻歡喜若狂，不斷發出不同程度的「唔」去表達自己內心的十萬個不願意！

有唔少網友都讚湯怡「唔」得好可愛！（Instagram）

食蟲真係會喉嚨痛兼作病？

湯怡在品嚐過蟋蟀和蠶蟲後表示：「唔知關唔關事呢，噚晚食完，我今朝起身喉嚨好痛，作病嗰隻痛，經過一個晏晝嘅打仗，我打敗仗喇。」但其實昆蟲入饌，是既環保又有益之選！近年有不少研究和新聞報導均指出地球的未來會出糧食短缺問題，所以要研究一種可持續的食物，而昆蟲就是其中一種。現時世界上可食用的昆蟲超過2,000種，而且容易取得，繁殖速度又快，更含豐富蛋白質和礦物質，又能減少畜牧業所帶來的污染，包括產生大量溫室氣體、濫伐林木，化肥、殺蟲劑和抗生素等污染等等。而泰國這些烘焙昆蟲其實是當地常見的「零食」之一，不經油炸、無異味，既健康又大受歡迎，而且價錢亦非常便宜！

現附上10張湯怡的潛力圖：