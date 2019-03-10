【早霸王】阿正食榴槤糕都俾狂鬧？　森美︰叫你食啫，無叫你吞呀

為求節目效果，森美平時都好鍾意講笑，不過就不同人聽有不同意思喇。在上星期四（7/3）的電台節目《早霸王》中，有網民就為主持抱不平，就森美太過份了。

《早霸王》裡《識貨之人》一節，主持人常常會試食不同食物，上星期四(7日)的一集就試食榴槤千層糕。在節目一開始，負責這環節的新人阿正，在介紹試食的食物時，介紹為「你食開嗰啲應該都係人哋整，呢啲就係現成嘅。」森美即忍唔住︰「點啊！棵樹生出嚟㗎？咩叫現成呀？」他認為應該講人手造或是機造的，不是講現成這個詞。

這集《識貨之人》試食榴槤糕。（網上圖片）

後來，森美試食榴槤糕，阿正就形容為「齋糖味」，森美就說︰「糖味啊？我哋無人講糖味㗎。」阿正就補充為甜味。森美就繼續說︰「真係無人咁講嘢㗎，『有啲咩味啊杯雪糕？』『糖味囉』，無人咁講嘢㗎，我求吓你哋啦好無啊？可唔可以講嘢正常啲㗎啫。」

有網民替阿正覺得不值。（網上圖片）

後來，阿正試食榴槤糕，因為榴槤糕太大舊，她表示「未吞到」，而且嘴巴都塞滿了榴槤糕，說話不清晰，森美就說︰「唔洗吞啊，邊個叫你吞啫。」然後和小儀都說「叫你食咋嘛，無叫你吞啊。」她就解釋︰「食呢個process唔係包埋吞㗎咩大哥。」森美︰「唔係唔係，淨係食啫，擺落個口都已經食咗㗎喇。」然後阿正就一路滿口榴槤糕，一路說話，狀甚可憐。及後阿正說7吋長的蛋糕，而森美認為是用多少gram（克）來形容，又再討論一番，森美還說︰「你今日真係奇怪啊。」

森美一向喜歡開玩笑，所以也有網民覺得他的說話沒問題。（網上圖片）

所以，有網民就話，森美今次講說話過份了。不過，也有網民力撐森美，覺得他也是跟平時一樣，一向喜歡開玩笑，而且說阿正表現退步了。但很多時其實都只是節目效果，相信兩位主角唔會太認真。

有網民指森美說話太惡毒。（網上截圖）

也有網民說阿正好慘。（網上截圖）