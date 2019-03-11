BIGBANG勝利大阪演唱會後台睇偷拍相　鄭俊英證實捲入桃色事件

昨天（10日）韓國天團BIGBANG成員勝利，就有關提供性交易服務一事，經首爾地方警察廳搜查隊一輪搜證後，正式被警方立案，身份一下子成為由調查者轉成嫌疑人。其中一項證據顯示，包括勝利在內有共8人在聊天室內散播偷拍女性的照片及影片，當中更疑似包括歌手鄭俊英和FTIsland崔鍾訓。

勝利變成嫌疑人後，有相關人士向韓國傳媒提供包括勝利在內，共有8人的聊天室的紀錄。當中聊天內容包括偷拍女性的照片和影片，而且是在被偷拍者完全醉酒的情況下拍攝。根據流出的對話可見，聊天室內除了勝利外，亦有兩名男歌手、與勝利有生意來往的夥伴和某公司職員等，粉絲則開始猜測該兩名男歌手身份，正是與勝利非常老友鄭俊英和FTIsland崔鍾訓。

根據韓國傳媒報導，其中一位男歌手身份正是勝利好友鄭俊英，更提及到已確定慘遭偷拍的女性有超過10名。其中公開的一段對話可見，鄭俊英在聊天室講到「被發現了偷拍影片」，再加上大量笑聲助語詞。而一位龍姓歌手則回覆「被那位女生發現了嗎？」，沒想到鄭俊英竟回答「對，如果影片沒有被發現的話，打算與她扮交往發生性行為」，對話令粉絲側目。而當中龍姓歌手的身份亦成為粉絲猜測的對象，不少網民提出HIGHLIGHT成員龍俊亨或可能是嫌疑之一。

勝利與另外兩名男藝人也在聊天室內，內容包括偷拍醉酒女性的照片和影片。（網上圖片）

鄭俊英在聊天室自認，打算與被偷拍的女生假拍拖，真發生性行為。（網上圖片）

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粉絲更指出流出的聊天紀錄，時間顯示為2016年1月9日。當時勝利正與BIGBANG成員在日本大阪舉辦巡迴演唱會《MADE World Tour》，所以有粉絲質疑偶像在演唱會進行期間，在後台觀看偷拍視頻和回覆信息，令部分粉絲非常憤怒。而警方較早時間亦證實，流出的聊天室對話屬實，與早前YG娛樂指是偽造對話的說法完全不同。有關對話流出，有關人士就講到是因為聊天室在內的藝人，進行手機維修時意外流出。

勝利與鄭俊英和FTIsland崔鍾訓老友鬼鬼，更曾一同進行公益活動。（網上圖片）