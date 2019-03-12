黃心穎曾與鄭俊英拍攝《都市蜜遊》　拍檔捲入偷拍風波急劃清界線

韓國男團BIGBANG成員勝利近來醜聞不斷，他在昨日（11日）發表引退宣言，而他的演藝圈好友，歌手鄭俊英就被爆涉嫌偷拍及散播性愛影片，事件越演越烈。鄭俊英亦已由美國返回韓國，準備接受警方調查。

鄭俊英已經由美國返回韓國，接受警方調查。（視覺中國）

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事件不止在韓國掀起熱議，在香港也備受關注。鄭俊英在2016年因涉嫌偷拍和女友性愛影片而接受過調查，他當時承認了拍攝影片的事實，但就聲稱丟失了「黃金手機」，最後以無嫌疑釋放告終。2017年鄭俊英曾與黃心穎、倪晨曦、雨僑拍攝tvN旅遊節目《都市蜜遊》，他在節目中分別與三位靚女遊覽倫敦、四國及釜山，當時他還專程來港宣傳，出席見面會。

鄭俊英2017年來港出席見面會，宣傳與黃心穎、倪晨曦、雨僑拍攝的《都市蜜遊》。（資料圖片）

節目中，鄭俊英帶三位女神周遊列國，享受旅程，身為音樂才子的他還對着三位女神唱歌，相當浪漫！他當時接受訪問時還大讚旅程好新鮮：「喺韓國同韓國演員一齊去旅行嘅節目其實不多，我係第一次同女仔拍呢種節目，而其中更係同香港演員一齊，所以好新鮮亦都好喜歡，3位做我旅伴真係好好，因為佢哋都好聽對方意見，亦都好有熱情、好有energy，去邊個國家都唔會悶！」鄭俊英還大爆自己揀旅伴的條件是：「當然係同女仔去啦！」

鄭俊英在節目中帶雨僑同遊釜山，雨僑更以比堅尼上陣。（資料圖片）

鄭俊英還對着倪晨曦自彈自唱，相當浪漫！

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鄭俊英在《都市蜜遊》中要用有限金錢計劃行程，任務艱巨：「喺有限金錢之下，最難嘅係交通，飲食之類都可以求其解決，但為咗要搭飛機，其他地方都要花費少一啲。」但他就大爆心穎瘋狂Shopping花了不少錢！對於曾經的節目拍檔捲入桃色醜聞，心穎回覆《香港01》時稱：「同佢合作拍旅遊節目覺得佢同成個韓國製作團隊都好nice好專業，不過拍攝後已無聯絡，其他嘢亦唔太清楚，所以唔回應喇。」

當時鄭俊英同心穎相談甚歡！（資料圖片）