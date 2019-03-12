【福爾摩師奶．劇透】黃智賢飲神仙女　夢見現真正「開膛手」？

TVB懸疑查案劇《福爾摩師奶》上回講到陳松伶飾演的祖迪證實素嘉（陳瀅飾）是與自己結婚20年的丈夫菲臘（布偉傑飾）情婦後，回到「香廬」與素嘉當面對質，一夫（黃智賢）更提交有力證據加以證明，始揭發她是高級交際花。而妹娣安慰祖迪，二人亦和好如初，但祖迪愧疚於眾人，連夜留信予曉堯出走。翌日，一夫等人分頭尋找，終憑蛛絲馬跡尋回。而祖迪亦重新振作，眾街坊樂於接納。而妹娣售賣曲奇時遇陰司財（鄭敬基飾）和烈爺（吳瑞庭飾）兩幫派搗亂，陰司財和挑釁烈爺，兩人大打出手，混亂間爐頭失火，波及妹娣……

呢一幕兩位鬥戲，相當精彩！（劇照）

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而最新一集（13日）會講到一夫、狄練目（徐榮飾）及時營救妹娣，妹娣怒極，持刀指向陰司財和烈爺。另外，一夫和高醫生（陳嘉輝飾）察覺油麻地有人販賣可疑神仙水，事件並不尋常。一夫以身犯險試喝神仙水，結果產生幻覺，除了見到自己和妹娣跳舞外，亦見到自己的心魔，打扮與菲臘一樣，莫非一夫亦有可能是「開膛手」？

神仙水即毒品！（劇照）

點撃下圖率先睇阿一夫幻覺！

而「香廬」連環失竊，原來是經常學英文的薯嘜仔（譚永浩）所為，眾人協助他戒毒。喬局紳（林韋辰飾）質疑羅拔（杜大偉飾）包庇陰司財，而陰司財就利誘羅拔用神仙水降服妓女白牡丹（莊思明飾），幸好被高醫生撞破。而祖迪有意籌辦管家訓練課程，以提升街坊社會地位。

唔通想迷姦...？（劇照）

而喬局紳繼續連小朋友都不放過，哄騙糯米雞入妓寨，而糯米雞還疑似喝了神仙水，相當可憐。對於油麻地烏煙瘴氣，喬局紳憤然當眾教訓喬局紳，民望大大提升。