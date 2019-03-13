【如懿傳】凌雲徹慘變公公　南漢王朝幾乎全由「閹人治國」？

有關御前侍衛凌雲徹（經超飾）同如懿（周迅飾）有私情的謠言在宮中迅速傳播，為了制止傳聞，海蘭（張鈞甯飾）命人私下散佈有關炩妃（李純飾）和凌雲徹是青梅竹馬的消息，炩妃得知後主動向乾隆坦承一切，並將如懿和凌雲徹的閒話傳給豫妃（趙柯飾），得到乾隆信任不得止，甚至再次借刀殺人，自己在一旁「吃花生」。

豫妃找來凌雲徹的妻子茂倩（王偉飾）對峙，甚至拿出凌雲徹私藏已久的靴，那是如懿出冷宮時贈予的禮物，繡有如懿諧音的「如意祥雲」圖案，不過經查實之後，此繡法出自惢心（陳小紜飾），而並非如懿，證實一切只是傳聞。雖然乾隆處置了豫妃，也解除了凌雲徹同茂倩的婚姻，但疑心重的他左思右想依然心存疑慮，於是叫進忠（蔣雪鳴飾）將凌雲徹帶去閹割，之後還送入如懿宮中，侍奉左右。凌雲徹受此大辱，令人感歎「真是生不如死」。

凌雲徹和如懿等人在乾隆面前對峙之後， 原本以為相安無事，結果凌雲徹無故失蹤多時，誰也打聽不到他的消息，哪知如懿再見到他時，竟然已經被宮刑，令如懿吃驚不已。（視頻截圖）

正所謂「伴君如伴虎」，帝王之心深不可測，無論御前或者後宮，稍有行差踏錯令其不滿，可能就惹禍上身。雖然古代的明君有很多，但昏庸無能的也不在少數，在五代十國時期，割據政權南漢就有一位荒唐的君主——劉鋹。

劉鋹是南漢中宗劉晟的長子，原名劉繼興，在南漢乾和十六年（958年）繼位，改名劉鋹，年號為大寶，史稱南漢後主。他庸懦無能、荒淫無度、統治昏庸，導致國力大衰，朝政糜爛不堪。

重用宦官 欲做臣子必先自宮

史書記載劉鋹本人體態豐滿，眉清目秀，但只是虛有其表。他在位期間，不懂治國之道，將所有政事委任給宦官龔澄樞、陳延壽，以及女侍中盧瓊仙等人，連宮女都被任命為參政官員，和氣荒謬。劉鋹重用宦官，因為他認為群臣有家室，大臣們會顧忌家中的事務以及妻妾子孫，不會盡忠職守，所以只信任宦官，更令人咋舌的是，但凡有才能的臣子，或者中了進士、壯元的讀書人，全部都要自宮後才能被任用，甚至和尚也要閹割之後才能入宮談禪論道。因此，劉鋹一朝的宦官一度高達兩萬人之多，由閹人治國，成為「閹人王朝」，而當時大家稱未受宮刑的人為門外人，已受刑的為門內人。

講起宦官，大家最熟悉的一定少不了明末時期的魏忠賢，此人權傾朝野，心狠手辣，人稱「九千歲」，而也有野史指魏忠賢並未淨身，是健全的男人。圖為陳坤在電影《龍門飛甲》中飾演西廠督主雨化田的劇照。（網路圖片）

劉鋹為人迷信 委政後宮才人盧瓊仙

「後宮不得干政」是歷代各朝的慣例，不過劉鋹卻委政後宮。他非常器重女侍中盧瓊仙，並封其為才人。而盧瓊仙抓住劉鋹迷信的特點，投其所好，為了上位，她與一名叫樊胡子的女巫勾結，根據《五國故事·卷下》記載，樊胡子曾對劉鋹說：「盧瓊仙等皆我命之以為爾輔，爾當盡心委之，無得妄有疑慮。」而劉鋹竟信以為真，盧瓊仙便穿上官服議政，與宦官龔澄樞、陳延壽等勾結，將朝政治理得混亂不堪。

與寵妃「媚豬」日夜笙歌 毫不理政

劉鋹的「奇特之處」還不止這些，在即位後不久的一次微服出巡中，他看中了一位波斯女子，而這名女子又黑又肥又醜，勝在房事了得，令劉鋹欲仙欲死，從此便與之日夜笙歌，還根據她的體態賜號「媚豬」，自稱「蕭閒大夫」，絲毫不理政事，真是「好不愜意」！

當然，這樣的病態政權王朝，很快便走向滅亡，在971年，劉鋹降宋，南漢亡。