嘆息香港搞音樂節困難重重　何超儀：澳門可能仲好！

何超儀組成樂隊Josie & The Uni Boys近十年， 每年也會參與大大小小的音樂節，就連Wow and flutter也曾邀請他們作嘉賓。近年他們更自行大搞音樂會，就如去年的《We Go Berzerka Explode into life》，以及即將於4月6日舉行的《The Classic Purple Psycho Experience》。每一次的音樂會也充滿實驗性，革命似的把不同元素放進搖滾的主軸內。

Josie & The Uni Boys將於4月6日舉行《The Classic Purple Psycho Experience》。 (資料圖片)

向Massive Attack睇齊 大玩AI視覺實驗

去年與視覺導演John Wong首次合作，何超近乎有種上癮的執迷：「當時我完騷已經即刻拉住導演同佢講，不如再合作多次。」順理成章，跨界創意人John Wong便再度成為今次《The Classic Purple Psycho Experience》的視覺導演。

提起今次音樂會的其中一大賣點，二人皆表示：「其實今次唔止係一個音樂會，更加係視覺同聽覺嘅共同體驗，我哋好重視體驗方面，所以今次亦用咗一種較新嘅技術。」他們口中的技術名叫GAN (Generative Adversarial Network)，由人工智能生成多幅疑幻似真的視覺藝術作品：「我哋將上萬張有關香港景觀嘅相片畀個AI學習，之後佢哋就可以根據學習返嚟嘅訊息，生成唔同嘅藝術作品。」

這個技術其實大有來頭，去年就有一個藝術拍賣會，把法國一個藝術團體用GAN技術生成的畫作，以三百多萬的價格成功拍賣。而今年Massive Attack的演唱會亦是用同類型的人工智能去製作影像，甚至連時裝界的攝影大師Nick Knight亦有用這種技術去重新生產一批影像。John Wong表示：「證明我哋已經進入咗人類同電腦共同創作嘅時代，今次係香港第一次用GAN技術創作視覺效果，我想令大家知道，外國做到嘅嘢，香港人都得。」

今次《The Classic Purple Psycho Experience》將與國際不少作品睇齊，包括Massive Attack舉行的演唱會，也用上同樣的GAN技術。 (資料圖片)

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何超透露，貢寮音樂祭與張北音樂節對Josie & The Uni Boys影響甚深。 最難忘張北音樂節 何超儀：越混亂越正！ 話題回歸音樂，對於Josie & The Uni Boys，何超儀用簡單一句說話概括：「凡係有得去音樂節，我哋隊band嘅夢就可以發落去。」看似輕鬆的一句說話，卻盛載著滿滿的期望，真正讓何超儀啟蒙並愛上音樂節的經驗，要從台灣的貢寮音樂祭開始說起。 每年台灣的貢寮也會舉行最大型的貢寮音樂祭，邀請知名搖滾隊伍之餘，亦會發掘不少地下音樂單位。何超憶述：「我們第一次去台灣嘅貢寮音樂祭，音樂節嘅地點喺沙灘，旁邊圍住一啲矮山。當我哋架車上到山坡，經理人就叫我哋落車睇下個環境係點。當時正進行第一晚演出，然後一睇，成個沙灘都係人。全部人都郁緊，佈滿成個島。經理人話，聽晚我哋就喺呢度演出，我一聽到就嘩咗出聲。」 除了貢寮音樂祭，張北草原音樂節亦令她非常難忘。何超又道：「去張北音樂節，我哋架車由北京機場出發足足塞咗八個鐘，因為地點喺內蒙。我們心諗做咩事呢，個司機同我哋講，每年張北音樂節一舉行，由北京機場去張北嗰條高速公路必定會塞一星期，郁都唔郁。有人會喺路中心推車賣烤包，因為知道車龍不會郁，而大家都要食嘢。當我哋到埗後，就開始見到有十幾萬人從會場方向湧出嚟，有啲人喺草地行，有啲知道車龍唔郁就行馬路，敲車門問我哋可唔可以上車取暖。你會感受到嗰種混亂，好正，而香港唔會出現呢種混亂。」