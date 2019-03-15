【開心速遞】龔水線終成真正CP 　龔燁情深回應若水表白

粉絲等呢幕，等咗年幾喇，又可能成為全年最高收視嘅一集

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》入面有多對CP都好受觀眾同網民的喜愛，而其中一對就是龔燁 (張景淳飾) 與熊尚水 (呂慧儀飾) 這一對CP。在這麼多集以來，這條「龔水線」兩位男女主角由最初的歡喜冤家，到兩人互有好感後來更暗生情素，之後當大家期待他們可以有進一步發展，等睇若水被龔燁的真情打動之時，張景淳卻突然離開劇組，令到粉絲們都非常愕然同心碎。

【開心速遞】最受歡迎CP，相信這一集令二人人氣更高。

網民更一度於討論區發起「龔燁行動」來召喚張景淳重返劇組，繼續與呂慧儀的感情線。而他最終亦於去年7月宣布回歸劇組，這對龔水CP得以重現大家眼前，再續前緣。隨住張景淳的歸來，龔水線也就發展得愈來愈烈，劇中龔燁同若水經常大玩曖味，鬥氣互寸之餘不時又派下糖，令人看得甜在心頭，觀眾同網民就更加希望兩人可以正式成為情侶，且睇到好心急。

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昨晚適逢3月14日的白色情人節，劇情終於有重大的進展，龔水線真真正正變成龔水戀喇！ 兩人在夜幕月色之下於噴水池邊相會，氣氛相當浪漫，若水向龔燁表白心中感受，講到明可以給對方一個機會來當她的男朋友，龔燁沈默片刻之後即以突襲式情深的一吻來回應若水，更表示：「三個字，我願意」令若水冧爆。兩人於今集甜蜜派糖真係睇到人隨時患上糖尿病㗎。而今集亦是呂慧儀宣布離婚後，首個若水的感情戲單元，粉絲都看得份外肉緊，也心痛她在戲裡如此甜蜜，現實生活中卻經歷婚變。