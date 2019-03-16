【勝利醜聞】勝利被爆主持跨國性交易　鄭俊英：這邊很多羅馬女人

由BIGBANG勝利開始爆出的韓國娛樂圈桃色醜聞，內情越爆越多，多位藝人CNBLUE李宗泫和FTIsland前成員崔鍾訓等，接連被爆出與事件有關。勝利昨天（15日）再被傳媒爆出向日本K老闆介紹伴遊小姐，疑似進行跨國性交易，指對方是觀月亞里莎的老公青山光司，同一時間鄭俊英亦涉嫌在羅馬進行性交易。

根據韓國傳媒所指，勝利曾向日本建設公司K老闆，介紹從韓國來的伴遊小姐。記者更上傳兩人的合照，證二人親密的關係。眼利的網民從媒體公開的打格照片，查出K老闆的真身正是KRH集團主席青山光司，即是日本女演員觀月亞里莎的老公。網民更翻出兩人關係親密，不時互相上傳合照外，上年勝利亦有參加觀月亞里莎的生日派對。加上青山光司曾被爆出有變態性癖好，曾替前女友拍攝性愛影片，更令女方的私密照片流出，令事件更有可信性。

勝利與青山光司關係親密，被爆出前者在日本進行跨國性交易。（網上圖片）

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另一方面，鄭俊英與CNBLUE李宗泫的聊天對話再被爆出。2016年4月，鄭俊英曾對李宗泫說「柏林很好玩，和XX們玩了XX」，向朋友炫耀在海外進行性交易。李宗泫更非常關心好友，問對方「睡了嗎？」加上大量笑聲助語詞，完全有貶低女性之意。沒想到鄭俊英竟回應「這邊很多羅馬女人」，更對女性評頭品足。另一個對話中可見，鄭俊英與yuriholdings代表有關性交易的內容，要求對方把女生送到指定地址，半小時未見女生到達，鄭俊英問「禮物為甚麼還不到？」嚴重物化女性。

鄭俊英向CNBLUE李宗泫炫耀疑似在海外進行性交易的對話。（網上圖片）