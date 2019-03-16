【iHeartRadio音樂獎】Taylor奪年度巡演　少時Tiffany最突破大獎

歐美樂壇盛事「iHeartRadio Music Awards 2019」於香港時間15日清晨在洛杉機舉行，共頒發三十多個獎項。其中年度巡迴演唱會大獎就落入美國歌手Taylor Swift之手，她同時憑單曲「Delicate」榮獲最佳音樂影片獎。Taylor上台發表得獎感言時回應近日網上流傳她即將釋出第七張正規錄音室專輯的謠言，只留下曖昧的一句「如果我有新的音樂，我保證你們 (粉絲) 會是第一個知道」，似乎對傳聞不置可否，吊足粉絲胃口。另外兩個大獎──男女年度藝人，則分別由Drake及Ariana Grande奪得。

Taylor Swift去年舉辦的世界巡演成為美國史上最賺錢的演唱會。(官方圖片)

Ariana Grande現場表演單曲《Needy》。

頒獎禮上也不乏韓流音樂的蹤影，除了「世界彈」BTS蟬聯全球最佳粉絲大獎外，到美國單飛發展音樂事業的少女時代成員Tiffany也奪得年度突破大獎 (Best Solo Breakout)，是這個獎項成立以來第一位亞裔得獎者。

Tiffany單飛發展後成績唔錯！(Tiffany Instagram)

iHeartRadio Music Awards 2019 完整得獎名單：

https://www.etonline.com/2019-iheartradio-music-awards-the-complete-winners-list-121502