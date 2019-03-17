新作比《訪‧嚇》更深層次？　導演：可能我們自身才是邪惡的源頭

憑《訪‧嚇》（Get Out）獲得第90屆奧斯卡最佳原創劇本的導演Jordan Peele，自編自導的驚慄新作《我們·異》（Us）即將於3月21日上映。電影由有份參與《黑豹》（Black Panther）的兩位演員Lupita Nyong'o及Winston Duke主演，而電影在年度創意盛會SXSW（South by Southwest）上進行盛大首播。首批影評已陸續出現，不少觀眾就表示看完後表示新作跟《訪‧嚇》感覺截然不同，但同樣觀看後都需要時間消化及思考，在爛番茄獲得滿分100%！

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劇情主要講述Adelaide（雷碧達尼安哥飾）趁著暑假，與丈夫Gabe（Winston Duke飾）帶一對子女回到她的家鄉度假，但舊地重遊不但勾起她過去不快的經歷和未解的心結，一連串怪事接二連三發生，更令她Adelaide產生不祥預感。當一家人與好友（Elisabeth Moss飾）在沙灘玩樂時，遇上手沾鮮血的陌生人，當回到度假屋，屋外突然來了四個來歷不明的人，最恐怖的竟然與他們一家四口長得一模一樣，還對他們的想法及行為都瞭如指掌，令人不寒而悚。

在預告片中，一家四口看似樂也融融去度假，車上播訪由嘻哈組合Luniz唱的經典歌曲《I Got 5 On It》為假期展開序幕，直至在沙灘上Adelaide的兒子遇上衣著跟恐怖稻草人似的男人後，電影配樂節奏突然變得急促，加上極高頻率，令人感到異常不安，就好似驚慄大師希治閣的電影《觸目驚心》（Psycho）中，女主角在浴缸被殺死的一幕，刺耳的配樂成功營造出驚慄的感覺。

當Adelaide一家發現四個穿上紅色衣服的神秘人前來追殺自己，他們的樣子跟四人長得一模一樣，眼睛不只凸出來，瞳孔更異常擴張，Adelaide的「分身」還發出令人不安的笑聲，詭異得教人心寒。不過從這2分33秒的預告片中，大概能夠猜出這些「分身」很可能就是主角的夢魘，出現的原因就是要折磨主角，當「你」成為自己最大的敵人的時候，一場被「自己」追殺的惡夢隨即展開，如果不剷除「對方」，你只會永遠受困擾。

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另外，日前導演Jordan Peele接受外國傳媒訪問時透露，新作跟《訪‧嚇》的風格非常不同，所以希望觀眾進場時不要抱著追續集的心態去看。在《我們‧異》中，Peele想道出每個人都有一個秘密的「分身」，但我們永遠都不會想面對這個「自己」，因為這個身份曾做過不見得光的事或是代表著不想記起的往事。導演指「我們是自己最大的敵人」這個概念成就了自己創造出這些怪物「The Tethered」的原因，而這個設定對演員來說都是一個很大的挑戰，因為演員在拍攝時需要找到角色和對手之間的聯繫。

不過在更廣泛的層面來說，這部電影是關於美國，Peele坦言美國人正處於一個害怕外來者的時代，而這樣卻令自己感到非常震驚：「無論是我們認為會來殺死我們的神秘入侵者、搶去我們工作的人或是與我們投票方式不同的人，我們只懂得指責他們，但其實我們最需要看的，就是我們自己，可能我們自身才是邪惡的源頭。」究竟Peele想觀眾看完後有什麼得著？或者要看完電影後才知道。