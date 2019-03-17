李洪基透露FTIsland香港演唱會取消　疑受崔鍾訓、鄭俊英影響

韓國男團FTIsland成員李洪基今日（17/3）假九龍灣國際展貿中心舉行「2019 LEE HONG GI SOLO CONCERT ‘I AM’ IN HONG KONG」。今次是FTIsland隊長崔鍾訓宣布退團兼永久娛樂圈後，首次有FTIsland成員來港演出，李洪基深明Primadonna（FTIsland粉絲）非常擔心樂隊發展前景，故此向粉絲大派定心丸，揚言FTIsland仍會繼續舉行演唱會。

李洪基今晚舉行香港演唱會，透露原定FTIsland香港演唱會胎死腹中。（網上圖片）

一開始，李洪基深情獻唱《Insensible》和《IN THE RAIN》為演唱會揭開序幕，之後，李洪基用廣東話說「大家好，我係李洪基」向Primadonna打招呼。李洪基透露FTIsland原定在香港舉行演唱會，惟最終宣告取消，未知是否與崔鍾訓被指勾結警察，向公眾隱瞞醉駕事件，以及懷疑偷拍和散播性愛影片有關。李洪基強調FTIsland仍會舉行韓國演唱會以及其他演出，希望在場Primadonna到場欣賞，以及欣賞今晚演唱會。

崔鍾訓受醉駕和偷拍性愛影片醜聞困擾，未知是否導致FTIsland香港演唱會宣布取消的因素。（網上圖片）