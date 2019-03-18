【多圖】王祖藍為愛女舉行百日宴：感恩佢似我老婆

王祖藍原來都擔心過囡囡生得似自己。

王祖藍與李亞男日前為愛女Gabbrielle舉行百日宴，一眾圈中好友如蔡少芬、鄧萃雯、郭晉安與囡囡、阮兆祥、苟芸慧夫婦、方力申、羅敏莊一家三口、陳爽、林欣彤、陳嘉佳、梁嘉琪、何遠東、陳豪一家五口、薛家燕、羅蘭姐等人均有到賀，乖巧的Gabbrielle雖然接連要跟大批賓客朋友合照，但全程未有扭計；不過向來痛錫女兒的祖藍及亞男，一見愛女打呵欠即著陪月姐姐帶女兒返回「公主房」稍事休息，並拿出大批1比1紙版囡囡「頂更」，氹得賓客朋友十分開心，更大讚紙版Gabbrielle可愛度不輸真人。

王祖藍為愛囡取名為王天韻。

祖藍與亞男上台致謝辭時表現興奮，除了表情多多，更即席宣布愛女的中文名字：「我拍緊《你咪理》嘅時候，阿女只要一聽到戲入面嘅音樂，就會踢佢媽咪個肚。我覺得佢係天上嚟嘅音樂，所以佢個名係叫做王天韻。」事後王氏伉儷齊齊受訪時，祖藍笑言十分感恩女兒愈大愈似太太：「我好開心，初初BB出世時未收水，好似我咁一PAT嘢。但後來佢收水後，我就感恩佢愈嚟愈似我老婆。其實我啲DNA都好強架，估唔到輸咗畀太太。」亞男即笑指祖藍應感激她，祖藍聞言搞笑大派冧招謂：「好多謝你呀！王家因你而改變！醫生仲話，我個女喺同齡嘅BB嚟講算係高架！」

蔡少芬同老公張晉以及兩個女女都有出席Gabbrielle的百日宴。

用作回禮的手工糖果亦相當有心思，除了有一家三口的合照外，其中數粒糖果更印有Gabbrielle的英文全名