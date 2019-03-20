傳陳偉霆被內地稅務局帶走約談　逼寫逃稅金額先肯放人

內地女星范冰冰早前被揭簽有「陰陽合同」一事搞到滿城風雨，最後經國家稅務總局的調查，證實她的確逃稅並重罰以共計約8.84億人民幣（約10億港元）罰款。正正因為該事件引來內地當局更加關注藝人的稅收問題，繼而已經開始出招嚴查藝人的稅收問題，而香港藝人陳偉霆就是其中一位。據台灣媒體指出，近日內地稅務當局方面已經派出專員同陳偉霆密談，並要他誠實地寫下欠稅數字，結果寫了兩次才被當局放走，事件引起不少關注。

范冰冰因逃稅一事重挫演藝事業。（視覺中國）

33歲的陳偉霆自6年前將重心轉移內地後，演藝事業可以話更上一層樓。2014年憑古裝劇《古劍奇譚》「陵越」一角紅遍兩岸三地，繼而再憑民初劇《老九門》張啟山一角令他奠定一線小生位置，在內地來講有一定的影響力。劇接劇拍不停的他最起碼一年有一部電視劇同電影播出，據傳他同金馬影后馬思純合作的劇集《橙紅年代》，更收1.2億人民幣片酬。除此之外，他近年亦多次接演綜藝節目主持，就好似《下一站傳奇》﹑《熱血街舞團》等，而廣告方面單是去年已經有14支廣告代言，收益相當可觀。

陳偉霆自回內地發展之後，收入相當可觀。（網上圖片）

正正是一線小生又屢傳收高片酬的關係，陳偉霆自自然然成為內地稅務當局的重點調查對象。據傳，近日稅務當局專員找他約談，追問他稅金問題，要他寫下自己覺得欠了多少稅金的金額，當他寫了一個數字之後，稅務專員似乎不相信，更拋出一句據知不是這樣的，要求陳偉霆再寫第二次，明顯地寫下的數額增加了不少，稅務專員才肯放走陳偉霆。

事實上，稅務當局已經不停約談不少藝人，早前傳出分三批進行約談，重點約談對象總共超過500位藝人，幾乎覆蓋一﹑二﹑三線所有的藝人，傳出有吳京﹑黃曉明﹑孫儷﹑鹿晗﹑趙麗穎﹑胡一天等人，其中更有指某一位男星被約談時更當場痛哭添，可想而知稅務當局對該稅務事件調查得十分嚴格。

據指稅務局已經陸續約談當紅藝人。（網上圖片）