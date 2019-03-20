【開心速遞】破壞王金城安再發功　S.O.苦主大聯盟名單將愈來愈長

安仔絕對係破壞王。(電視截圖)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面，基本上並無咩大奸大惡的角色，暫時最惡都只是黑社會大佬大飛哥 (彭懷安飾) ，不過要講到最得人驚的角色，卻非金城安 (周嘉洛飾) 莫屬，他絕對是破壞力驚人，甚至被形容為「所到之處寸草不生」，簡直就是瘟神。之前譚道德 (陳榮峻飾) 以及朱展 (陳嘉輝飾) 經已被安仔害得好慘，幾乎被他搞到名譽掃地，而日前播出的一集，除了兩人繼續遭殃之外，還多了送水輝 (許家傑飾) 呢位受害人，再加埋未算最慘的朱天梯 (梁証嘉飾) ，組成一個S.O. (城安英文縮寫) 苦主大聯盟。相信以安仔的地獄級「功力」，苦主將會不斷增加。

(左起) 朱天梯、朱展同譚道德都畀安仔害過。(電視截圖)

劇中的安仔完全是個廢青的典範，廢青盟主兼終極破壞王是他的稱號，最大件事是他仲要無腦，經常都蠢事做盡。仍是小學生的Philip仔就在安仔的安排下，竟然看了兩集三級片，安仔咁大個人就連卡通片同三級片都分不到，問題真是好嚴重。譚道德、朱展同送水輝均被他激到叫他做打靶仔，可想而知他的破壞力有幾咁毀滅性。不過觀眾同網民睇呢集就睇得好開心，紛紛留言話笑死了，安仔非旦沒有惹來大家的嬲豬，還獲讚他的戲夠搶夠搞笑，演得入型入格，又留言表示希望編劇可以安排安仔大戰大小姐 (林淑敏飾) 或Jenny (陳偉琪飾)，想看他們正面交鋒。

送水輝成為咗安仔發功下嘅最新受害人。(電視截圖)

一齊重溫返安仔嘅最新傑作。