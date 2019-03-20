裴斗娜感謝香港劇迷力撐《李屍王朝》　渴望同梁朝偉拍港產片

韓國劇集《李屍王朝》（Kingdom）女星裴斗娜今日（20/3）專程來港出席品牌傢俱系列開幕酒會，近日香港天氣和暖，就連身穿藍色大褸的裴斗娜受訪期間也忍不住脫下外套，又特意向在場記者索取紙巾，供身旁的翻譯抹汗，盡顯親民一面。

近日香港天氣和暖，難怪裴斗娜也熱得脫下外套。（梁碧玲攝）

早前《李屍王朝》深受香港劇迷歡迎，裴斗娜藉機感謝香港劇迷支持，又向大家透露拍攝《李屍王朝》的趣事：「去年拍攝《李屍王朝》第一季時，天氣非常冷，溫度達零下17度，劇集又在荒山野嶺拍攝，基本上無處可去，所以我和朱智勳等演員一起聚在控制室談天說地，感覺會較溫暖，也因此和劇組熟絡了不少。」裴斗娜又預告現正拍攝《李屍王朝》第二季，相信面世時又會掀起一波追劇熱潮。

裴斗娜慶幸香港劇迷喜歡《李屍王朝》。（梁碧玲攝）

今日抵港的裴斗娜特意品嚐遠近馳名的點心，對於香港人會在早上飲茶吃點心，裴斗娜感到非常新奇。她亦表示自己年幼時愛欣賞《英雄本色》、《天長地久》等港產片，未來希望可以和梁朝偉合作演戲。雖然裴斗娜直言目前為止仍未獲邀拍攝港產片，若有機會盼望可以挑戰演香港電影。

裴斗娜希望有朝一日能夠拍攝香港電影，又透露想和梁朝偉合作。（梁碧玲攝）

更多圖片