【專訪】側田概嘆偶像派扼殺實力派：樂壇幕後消失緊

側田事隔兩年再重回香港開演唱會，第七次登上紅館的舞合，主題命為《My Beautiful Curse2019》，以幾個章節述說自己心中的思想，側田也表明會有不少以前的經典金曲以改編形式出現，相信令不少粉絲十分期待。

雖然側田會再唱自己以前的金曲，但他對那時期的自己其實並不滿意，初出道已被喻為「超級新人」，橫掃四台的新人獎，同年亦首度踏足紅館舞台，風頭正起。

當年作為「超級新人」，側田真係紅透半邊天。（葉志明攝）

對於自己當初的走紅，側田以「唔關我事，唔係我揀，冇得揀！」來形容，他表示全都是當時經理人Paco的功勞，如果沒有Paco幫手做宣傳，《命硬》、《好人》等這些歌可能沒有人會認識，他說：「以前我啲歌未必係最好，但係你狂播，一首歌唔好聽都會覺得好聽，呢啲係洗腦式，一首歌成唔成功唔關質素事，嗰年大把歌好過我啲歌，點解我啲歌咁出？就係因為宣傳做得好。」自古至今，宣傳一直都是一個具有魔力的手法，最好的歌未必最紅。

第一隻碟的確出了不少經典歌曲，到今時今日依然有人識唱。（葉志明攝）

第一集專輯《Justin》爆紅，《好人》、《命硬》、《我有今日》、《Erica》等都成為一時的hit歌，不過側田卻認為自己的大碟一隻比一隻好，換句話說，第一隻碟是最差的，但卻最爆。「呢個正常，每個藝人都話第一隻碟最好，因為有新鮮感，如果真係識聽，我每一隻碟嘅質素同比上一隻好，不過第一隻碟宣傳做得好啲，同埋人氣高啲，所以啲人就覺得嗰啲歌好啲。」除了新鮮感外，側田亦有想過第一隻碟比之後更紅的原因，是因為純真沒有受污染，他說：「因為諗緊market，第一隻碟從來冇諗。如果而家我諗唔到點樣做得好過我上隻碟，我唔會出大碟，只會單曲單曲出。」

今次演唱會，側田將會唱出不少經典金曲，歌迷們真係唔可以錯過。（葉志明攝）

+ 11 + 10 + 9

受污染代表甚麼？就是造音樂不是向音樂性方向走，而是想如何令一隻歌爆紅，「好多人真係為咗錢做所有嘢，我亦都曾經被受污染，所以點解我唔再做以前嗰啲魚蛋歌、K歌，咁咪即係為咗錢。」側田也表示現在的觀眾聽歌的曲風已經闊了很多，如果再做魚蛋歌反而會令人反感，被人認為是「呃Like」。

對於魚蛋歌，側田而家已經唔再追求。（葉志明攝）

側田被不是今時今日才看穿這個問題，多年前他已經覺得不停重複做魚蛋歌是不行的，「唱片公司冇guts，我嗰陣講呢啲嘢會畀人鬧，我同公司同事跟唔好呢一套work就跟風，冇人有原創，但永遠係要有原創先會成功，一直跟人永遠唔work。」並不只是魚蛋歌，如果一直重複別人的成功的道路，其實你也永遠不會成功，因為你只是一直跟著別人走，他說：「好多人嗰陣叫我寫首《命硬2》，死硬㗎，唔work，大家可唔可以用吓腦，諗吓新橋，唔好吓吓跟人，呢個都係一個跌嘅問題。我講咗好多年，不過嗰陣30歲邊有人聽我，到而家都係講緊呢樣，但係我講緊嘅現象係發生緊，消失緊㗎喇樂壇嘅幕後。」

側田其實有好多自己意見，不過當年可能仲後生，冇人聽佢講。（葉志明攝）

樂壇消失？這個可是一件相當恐怖的事，但對於側田來說，這件事在香港依然慢慢蘊藏中，因為已經愈來愈少人會出碟，遲早香港樂壇會變成馬來西亞或新加坡一樣，歌手都要向外發展。很多人說廣東歌愈來愈差，但側田認為這不是一個問題：「market唔係細，質素唔係差，我唔知係咩問題，語言一定唔係，聽韓文歌唔一定識韓文。」有個可能性，是香港運用在本地的資源愈來愈少，宣傳愈來愈不足，「外國真係可以電台剩係播一首歌，電視剩係睇到一首歌嘅MV，香港做唔到，唔關音樂人嘅事。」要說音樂人，香港一直以來都不乏人才，但側田認為偶像派的出現卻令香港樂壇走下坡：「其實90年代仲係非常之好，好多好好嘅歌，呢個年代要好多謝玉置浩二同顧家輝，跟住開始有偶像派出現，完全殺晒實力派，到我嗰年啲實力派開始出返嚟，但已經太遲，加埋又有狗仔隊，邊個紅就踩返落去，如果要分析香港樂壇點解會跌，係自己造成。」

其實香港真係有唔少好好嘅音樂製作人，側田當然係其一。（葉志明攝）

的確，香港樂壇曾經無限風光，令到不少人時時在緬懷過去，但側田說得對，懷緬是沒有用的，「唔好諗以前，個個講以前樂壇有幾風光，其實我入行嗰陣已經唔風光，個個叫我唔好入，係我唔識死，因為我一定要做音樂，我入行嗰陣已經過咗（香港樂壇）黃金時段。」所有熱潮都會散去，正如美國現時Hip-hop風興盛，但遲早會被其他曲風取替，潮流就是這樣，當它旺盛時你擋不到，當它要走時你留不住。過去始終是過去，再多想也沒有，不如好好活在當下，盡自己的能力去改變現時的生態。

訪問完畢，側田更即席與記者玩估歌仔遊戲，逢估必中，仲自彈自唱！